宜蘭驚險車禍！救護車鳴笛路口遭撞擊、監視器畫面曝 釀4人受傷送醫

記者林盈君／宜蘭報導

28日晚間，宜蘭縣冬山鄉冬山路三段、五段路口，發生一起交通事故，59歲林姓消防員駕駛救護車，一路鳴笛行經該路口時，遭67歲吳男駕駛的自小客車撞擊，救護車當場歪到一邊，造成車上的人員、汽車駕駛吳男共4人受傷，所幸送醫後無生命危險，而車禍當時的監視器畫面也曝光，可清楚看到撞擊的瞬間。

宜蘭冬山路三段、五段路口，救護車遭撞擊釀4人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天晚間，救護車行經冬山路三段、五段路口時，與吳男的汽車發生碰撞，當時救護車正一路鳴笛，要載送病患趕往聖母醫院，全程依規定開啟警示燈及鳴警報器。警消獲報趕抵，事故共造成4人受傷送醫，救護車嚴重受損，肇事汽車也車頭毀損，警方指出，雙方駕駛均無酒駕情事，詳細肇事責任還有待進一步釐清。

