宜蘭高鐵史詩級錯誤？陳世凱：他數據講錯了 政府不會亂花錢

交通部長陳世凱，出席立法院交通委員會審查發展觀光條例部分條文修正草案並上台備詢。(記者田裕華攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕前交通部長賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭案，鐵道局的數據過度美化，神話高鐵以排除直鐵，並期待公開討論；前政委張景森更稱是「史詩級錯誤」。對此，交通部長陳世凱今天在立法院交通委員會備詢表示，這說法有點形容此，且張稱的金額和公里數都是錯的，他不曉得張的依據是什麼，但強調交通是很專業的討論跟評估，政府不會亂花錢。

洪孟楷詢問陳世凱，賀陳旦表達期待公開的討論，「陳部長你有沒有感覺跟前任的部長有這個對槓的感覺？」陳世楷回應，「完全沒這個感覺，完全沒有」。洪說，但感覺前後任部長沒有在聚焦，因賀陳旦前部他講的是宜蘭高鐵，也就是指鐵道局並沒有把宜蘭直鐵、台鐵的規劃納入評估，無法解決宜蘭人通勤或往返台北的需求。

廣告 廣告

洪孟楷再問陳世凱，有無看前政委張景森的臉書？陳說，她沒有仔細看，洪則表示，但行政院長說，張景森每一篇的臉書他都有看，酸陳世凱「顯然我們部長比院長還要更公務繁忙」，陳世凱則連忙解釋，「我沒有加他好友」。洪孟凱表示，行政院長說他都有把張景森的意見轉達給交通部長，而張景森直接說宜蘭高鐵會是史詩級災難(更正，張說法為史詩級錯誤)，4千億解決不了交通問題。

陳世凱表示，高鐵和直鐵的議題已經討論差不多有一、二十年的時間，當時在決定從直鐵轉換為高鐵的過程當中，張景森應該也很清楚整個過程。陳強調，鐵路的建設都是很專業的討論。

洪孟楷表示，除了賀陳旦和張景森的說法外，甚至連民進黨宜蘭縣長候選人在他臉書上貼說要支持宜蘭高鐵，下面都有很多支持者說自己是民進黨支持者，但反對宜蘭高鐵，那就代表是說政府的決策跟現在宜蘭人的想法訴求可能是有落差的。

陳世凱反駁說，他所看到的宜蘭縣議會，大部分的民代其實是支持宜蘭高鐵的方案，甚至宜蘭縣政府其實也有表達過支持。 賀陳旦、張景森也都在政府部門做過事，所以應該很清楚在做這些決策的過程當中，有很嚴謹而且專業的討論。

洪孟楷詢問台鐵董事長鄭光遠，過去高鐵評估宜蘭高鐵，或是宜蘭可以用直鐵，讓台鐵用新的自強號普悠瑪或更好的列車來服務，能夠有比較低的成本，但能夠也有很快速、整點、多班次的交通工具，哪一個方案會是鄭過去擔任過高鐵董事長，跟現在擔任台鐵董事長的鄭董事長的想法？鄭光遠說，目前規劃的方向他是贊成的，就是讓高鐵直接到宜蘭去，讓高鐵好的品質一路到宜蘭。

而對於張景森高鐵到宜蘭會是史詩級錯誤的說法， 鄭光遠說，他有聽說，但沒有很詳細去了解他講的，但他不認同這樣的說法。

而對於張景森表示很多高官們都反對的說法，陳世凱回應，如果張景森可以再明確一點說哪些人是反對高鐵宜蘭案，他覺得或許可以再來討論，但張沒有講得很清楚，所以他不曉得，張景森所謂的史詩級的災難，是不是史詩級的災難，這有點形容詞啦。而真對張所說的內容，根據報導，張的金額好像說錯了，不是4千億，是3千5百多億，而且公里數也說錯了，張說只有40公里，其實是60公里，他不曉得張所說的依據是什麼，但強調因為交通是很專業的討論跟評估，政府不會亂花錢。

由於洪孟楷質詢宜蘭高鐵、國旅議題長達14分鐘(原規定質詢時間8分鐘)，會議主席、民進黨立委李昆澤事後笑稱，交通委員會是「史詩集」的委員會，都會讓委員充分的一個發言。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高鐵延伸宜蘭、屏東又被炎上 陳世凱反擊賀陳旦：專業數據不須質疑

佳德鳳梨酥遭砸店 小編竟改成「武林小說」網瘋朝聖

還沒冷完！明晨2區跌破10度白天重回20度 週六恐再迎冷氣團

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1/10即出現症狀仍出蛋

