宜蘭高鐵延伸案、鐵路高架案皆過關 拚年底行政院核定

宜蘭高鐵、高架案通過國發會審查，縣府盼政院能盡速核定，圖為宜蘭市鐵路高架路段。（本報資料照片）

高鐵延伸宜蘭、宜蘭羅東段鐵路高架是宜蘭縣兩大重大建設，兩案的綜合規畫都通過國發會審查，將待政院核定後，就可進入細部設計、用地取得等階段，今天（11日）宜蘭縣政府說，期許今年底前可獲政院核定，縣府會全力配合，與中央攜手促進地方重要交通建設。

行政院政務委員陳金德今天在臉書發文，指宜蘭高架與高鐵延伸宜蘭分別在昨天、今天通過國發會審查，2項工程分屬不同層級，但對宜蘭同樣關鍵，2天的審查結果代表行政程序持續往前。陳金德說：「我會繼續協助推動，讓宜蘭的關鍵建設穩健展開。」

廣告 廣告

縣府表示，鐵路高架是在去年6月通過環評、綜規報交通部，上月綜規報行政院審議，地方配合款也從105.58億元調降到57.55億元，預計124年通車。

縣府感謝中央重視高鐵延伸宜蘭，縣府敬請交通部盡速報行政院核定，縣府也會提供協助、配合完成都市計畫變更程序等作業，盼高鐵能在125年通車。

更多中時新聞網報導

朱孝天自揭被退出F4內幕

失言「案發現場」受訪 徐乃麟：沒人敢接話

MLB》國民送出費雷爾 跟水手換兩潛力股