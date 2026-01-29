宜蘭高鐵挨批史詩級災難 陳世凱：決策嚴謹

面對前交通部長下戰帖公開辯論，交通部長陳世凱強調，高鐵延伸議題交通部立場是務實的，只要工程科技可行、國家財政能負擔，會務實來討論延伸議題。

昨天在立院，洪孟楷等立委質疑，包括賀陳旦、前政委張景森都質疑高鐵延伸宜蘭，張景森甚至批評宜蘭高鐵是「史詩級災難」，很多民進黨高官都私下反對。

陳世凱說，高鐵延伸宜蘭案跟北宜直鐵都討論十至廿年，張前政委應該很清楚整個過程，對於「史詩級災難」一詞應該是形容詞，但張在批評宜蘭高鐵案時，不僅金額說錯、公里數也說錯，「不清楚張前政委批評的依據是什麼？」交通是很專業的，政府不會亂花錢。

廣告 廣告

張景森在臉書回應，他不怪陳世凱誤會他，「想必資料都是那些想要害他的下屬給的」，張景森說，針對四千億元數字直接來源是工程會主委陳金德，間接來源應該是交通部，不是他的推估。而且把四千億元講成三千五百億元，會改變北宜高鐵是天文數字的事實嗎？

直鐵平行國五案應重新納入評估？鐵道局表示，直鐵平行國五路廊方案規畫過程即遭各界強烈反對，歷經多次溝通會議，無法形成共識，直鐵方案始終難以推動，已致原克服台鐵樹林至七堵之路線容量瓶頸問題配套條件不復存在、喪失整合時機。

如果現階段推動，直鐵方案勢須受限於前述路線容量瓶頸問題，直鐵可新增的班次數量極為有限。高鐵系統為一獨立、完整的軌道運輸系統，不僅能更有效達成北宜走廊之縮時提速與運能提升目標，亦可藉由旅運分流，緩解樹林至七堵路段之容量壓力，騰出既有台鐵運能，增開基隆、平溪、東北角及宜蘭地區區間車班次。

【看原文連結】

更多udn報導

性愛片震驚政壇！總統顧問偷情美女下屬 雙雙下台互告

水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

周子瑜「辣露美胸＋川字腹肌」 神級S曲線美瘋