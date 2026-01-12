宜蘭高鐵經費4千億 張景森喊：史詩級錯誤、不要硬幹到底
[Newtalk新聞] 前政務委員張景森今(12)日發文，北宜高鐵不要硬幹到底！他稱北宜之間只有4、50公里，不適合高鐵這種長途運具，他昨天昨天跑了42公里渣打馬拉松。台北到宜蘭高鐵站的距離就是42公里。請問這樣的距離，規劃高鐵合理嗎？但經費卻高達4千億元，他呼籲這是史詩級錯誤，不要硬幹到底。
張景森首先就直鐵變高鐵，決策錯誤的源頭說起，北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。檢視相關文件可以發現，問題的源頭其實出在交通部。原本規劃中的北宜直鐵，後來被交通部高層逕自升級為高鐵，似乎認為如此便可一次解決環境爭議與行車時間問題，並且作為送給宜蘭的一份「大禮包」。
張景森說，正常的交通專業都知道，這種想法根本行不通！因為高鐵功能跟台鐵完全不同，北宜之間只有4、50公里，不適合高鐵這種長途運具。因此高鐵不可能變成台鐵的替代方案。另外，將台鐵提升為高鐵，建設經費勢必大幅增加。
張景森說，當時交通部技術官僚沒有勇氣拒絕，只知道奉承迎合上意，巴結長官，於是就開始奉旨規劃。2019年北宜高鐵橫空出世時，鐵工局預估經費955億元，看起來好像也還好。但是到了2021年才發現，經費可能要到達1,880億元。
張景森還說，蘇貞昌院長的裁示，是「支持，但有清楚前提，必須要專業評估有效益」。他說，根據行政院的新聞稿及相關新聞報導，2021年跟院長報告的時候，當時經費已經到達1,764億元。當時蘇貞昌院長並非毫無顧慮，因此，他在宜蘭聽取簡報時，對宜蘭高鐵所作的裁示其實相當明確：這是一項經費超過1,700億元的重大公共建設，必須兼顧專業與民意，做好完整的評估與規劃工作，若效益良好，樂觀其成。
張景森說，這是被扭曲的「政策承諾」。蘇前院長這樣的裁示無可厚非。他的態度可說是積極而審慎，但他清楚揭示支持的前提與條件：尊重民意、專業評估、確認效益。
張景森說，從新聞稿內容也可看見，北宜高鐵並非蘇前院長主動提出的構想，也不是其政策指示，而是交通部提出構想後安排院長聽取簡報。院長僅是在特定條件下表示支持。然而，後續推動過程中，交通部或其他政治人物卻將這樣的有條件裁示，操作成既定的「政策承諾」，而且不論後來的評估及規劃結果如何，產生的爭議與風險如何，也要強推到底。
張景森說，成本4倍增，效益消失。最關鍵的問題在於，院長所要求的效益評估。從現行的規劃報告中，幾乎看不出明確的交通效益。
張景森說，從報告書可以看得出來，20年後花了4000億的宜蘭高鐵，1小時只開一兩班，假日或許多開幾班。而每天近萬的通勤族及大台北旅客多數都不會坐高鐵，他們仍然開著的小汽車，雪隧一樣塞車。
張景森說，而高鐵七、八成旅運量都轉移自原有國道客運和襲奪自北宜間的鐵路，高鐵卻足以殺死東部台鐵。這種史詩級的錯誤規劃應該會被列入交通運輸的教科書。
張景森說，而當年報告的1,764億元經費，如今卻又暴增至3,521億元以上，甚至可能突破4,000億元。距離上上任院長聽簡報的時候翻一倍，距離上上上任部長想推動高鐵時的經費，暴增四倍。那麼原先推測的成本效益基礎，事實上早已不復存在。這樣的誇張的案子還要硬幹嗎？
張景森說，這是草率的簡報，誤導的方向。如此巨大的經費落差，絕非單純以「物價上漲」或「細部修正」即可解釋，而是當初向交通部部長、行政院院長報告時，在工程規模、技術假設與財務結構上，就存在根本性的錯誤。過於草率、嚴重錯誤的簡報內容，尤其是超低的經費預估，直接誤導了行政院的政策態度。這個簡報讓行政院以為高鐵是一件簡單容易的事情。而現在他們可能還不知道，高鐵經費暴增四倍，達到天文數字，而效益甚低。跟當初的簡報已經完全不一樣！如果過去的部長跟院長重新聽一次簡報，他們還會支持嗎？
張景森說，這程序顛倒，該重新評估卻沒有。如果交通部是一個嚴謹負責的規劃機關，當發現經費與原估算天差地遠時，就應坦承錯誤，重新進行可行性與效益評估，甚至主動向行政院報告，建議是否撤案或提出替代方案。然而，這樣的重新評估並未發生。交通部在未完成可行性評估的情況下，便直接進入綜合規劃與環評程序，彷彿案子已經「不可逆轉」。
張景森說，國發會的把關失靈。在整個過程中，國發會同樣難辭其咎。部會在推動自身計畫時，本就難以完全客觀，行政院是否核定重大公共建設，正是仰賴國發會的專業審議來把關。面對經費倍增、效益惡化的高度風險，國發會理應提出嚴格審查與政策警示，檢視原方案是否仍具可行性、是否存在替代方案。然而，實際上卻未見國發會發揮應有功能，使計畫在高度爭議中持續推進，最終淪為橡皮圖章。
張景森說，問題的本質，不是建設，而是治理。政府不是不能推動大型建設，也不是不能投入龐大經費，但前提是必須誠實面對成本、嚴肅檢驗效益、選擇最佳方案，並對整個決策過程負責。當一個計畫已經完全不是當初向行政院報告的那個經費，卻仍以政策延續或選舉承諾為由，拒絕依專業調整，執意將4,000億元投入效益高度可疑的計畫，這已不只是理性失靈，而是良知的問題。
張景森呼籲，請讓國家重大建設回歸理性。若連如此等級的重大公共工程，都可以跳過最基本的政策程序，只剩選舉與政治考量，那麼其他建設的品質更令人憂心。國家所付出的代價，將不僅是財政與經濟損失，更是人民對政府治理能力的信任流失。
張景森說，高鐵從當時提議，到現在已經經歷第3個院長和第4個部長。目前出來的規劃已經沒有當時提議的那麼簡單。並且已經足以看得出來：這項投資巨大，但是效益很低，而且有許多可行的替代方案。
張景森說，期待賴總統和卓院長發揮大智慧，了解到你們的交通部和國發會並沒有盡責。只知迎合上意，甚至變本加厲，最後可能導致你們兩位做出留名歷史的重大錯誤決定。希望兩位再仔細聽聽這個案子的報告，諮詢更多方正賢良的意見。讓國家重大建設回歸理性，不要再被選舉綁架。
張景森說，「小弟昨天跑了42公里渣打馬拉松。台北到宜蘭高鐵站的距離就是42公里。請問這樣的距離，規劃高鐵合理嗎？」
