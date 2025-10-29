宜蘭高鐵 鐵道局拚年底前報政院
北宜平日旅次達11萬人次，假日28萬人次，國道5號、台2線、台9線及台鐵等運能不足，交通部提出高鐵延伸宜蘭案，雖民團反對，8月仍通過環評大會。鐵道局表示，正辦理綜合規畫報院作業，爭取今年第4季陳報行政院完成審議，預估工期為核定後11年，等於最快2036年通車。
交通部29日報告全台軌道建設進度，由鐵道局辦理鐵路路網改善興建，配合交通部協助地方政府推動捷運及鐵路立體化建設，目前設計及施工中共28案、規畫中計畫共31案。
高鐵延伸宜蘭起點銜接既有南港站地下月台，途經汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區進入頭城、礁溪，至宜蘭縣政府東南側設站，路線全長約60.6公里。
鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭第二階段環評已於8月審查通過，鐵道局同步辦理綜合規畫報院審議相關作業，爭取第4季陳報行政院完成審議。若順利於今年底核定，約需2年細部設計才能發包動工，預估整體工期為核定後11年，最快2036年通車，南港至宜蘭車程約20分鐘。
鐵道局提到，高鐵延伸屏東案，行政院5月已核定路線採高雄方案，鐵道局正辦理綜合規畫作業，並於8月1日啟動環評作業。
針對花東鐵路雙軌電氣化，鐵道局於台鐵花蓮至知本間約162.5公里施作全線雙軌電氣化工程，預計2027年12月第一階段通車台東至知本，2029年12月第二階段通車光復至玉里、關山至山里，2030年12月第三階段通車干城至壽豐、東里至關山，經費擬自456.27億元提高至691.58億元，行政院審議中。
