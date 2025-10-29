宜蘭高鐵 鐵道局拚年底前報政院

屏東縣議員李世斌29日在總質詢時，先是肯定縣政府在非洲豬瘟防疫上的高效率，但同時也提及禁宰禁運措施對中下游豬肉相關產業的生計影響，他盼縣府祭出相關補助，對此，縣長周春米當下回應研擬中，而稍早縣府表示，凡在屏東西市場及各鄉鎮公有市場販售豬肉及豬肉加工品的攤位，租金都減免1個月。

