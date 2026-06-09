宜蘭鴨賞櫻桃鴨宅配到府推薦，鴨肉食品訂購
【商家指南推廣專題】
隨著即食美食與宅配伴手禮需求提升，消費者開始重視產品是否兼具風味、便利性與食用安心感，而來自宜蘭的王老五食品有限公司，便以傳承多年的鴨賞製作工法，成為宜蘭鴨賞櫻桃鴨宅配到府推薦品牌，他們主打多款退冰即可享用的特色商品，並以鴨肉食品訂購服務，讓消費者輕鬆品嚐道地宜蘭風味。
王老五食品有限公司以王家四代超過半世紀的古法甘蔗木炭手藝，將專業的鴨賞製作工法完整保留下來，也把家族對美味的理解，以及對土地與人情的溫暖，透過每一份產品傳遞給消費者。
近年消費者開始重視原料、製程與食用感受，而王老五食品有限公司觀察到，傳統鴨賞常給人過鹹、肉質偏硬的印象，為了打破舊有觀念，品牌以更符合現代口味的方式重新詮釋宜蘭在地美食，透過「減鹽、無添加」技術進行研發，且堅持不使用防腐劑，希望讓更多人重新認識鴨賞的風味，地方名產也能以更安心、更順口的形式走進日常飲食之中，使王老五食品有限公司入選宜蘭鴨賞櫻桃鴨宅配到府推薦名單。
目前，王老五食品有限公司的主打產品包含鴨賞、櫻桃鴨排、金棗鴨肉捲等品項，皆延續品牌長年累積的製作經驗，且考量現今消費者較少下廚，重視即食性與準備上的便利，因此產品朝向退冰即可食用的方向發展，消費者在家中也能輕鬆享用宜蘭風味。
品牌致力將古法甘蔗木炭手藝、減鹽無添加的研發方向，以及不使用防腐劑的堅持，融入鴨賞、櫻桃鴨排與金棗鴨肉捲等產品之中，並透過試吃、線上鴨肉食品訂購與宅配到府等服務，帶給消費者絕佳風味、安心與便利，因而建立宜蘭鴨賞櫻桃鴨宅配到府推薦口碑。
如果您正在尋找值得信賴的宜蘭鴨賞櫻桃鴨宅配到府推薦品牌，或想為送禮需求挑選合適的宜蘭特色商品，王老五食品有限公司便能以家族傳承工法、無防腐劑原則與線上鴨肉食品訂購服務模式，提供宜蘭在地美味鴨肉。
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店家品牌名：王老五食品有限公司
聯絡電話：0985622449
地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路二段100號
營業時間：08:00-17:00
FB：https://rink.cc/spair
以上訊息由王老五食品有限公司提供
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