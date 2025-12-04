宜蘭黃金柑果品創意亮相 花博農民市集帶你品味冬日酸甜好滋味

黃金柑(金棗)

12月6日至12月7日，花博農民市集推出「宜蘭縣黃金柑暨農特產品展售活動」，響應宜蘭黃金柑豐收產季，帶來多元創意展品與體驗活動，邀請民眾一同感受酸甜適中的金柑鮮味魅力。

宜蘭黃金柑蜜餞

宜蘭米餅

12月6日上午11時至下午1時，由宜蘭縣農會攜手金柑策略聯盟舉辦「2025蘭陽黃金柑-金柑策略聯盟執行成果發表會」，並邀集宜蘭在地 10 家知名研發夥伴及青創店家到場設攤，展現金柑多元風貌。活動同時規劃金柑知識問答，答對即可獲得試吃券，還可索取「蘭陽金柑輕旅小食光」地圖，帶領民眾漫遊金柑風味路線，歡迎到場共襄盛舉。

宜蘭黃金乾果乾

宜蘭米果

本週活動更安排金棗品嚐試吃、金柑香果塔 DIY、梅香金棗DIY 等多項互動體驗，只要憑當日市集消費滿 200 元以上收據，即可報名參加舞台區 DIY 活動；全場累積消費滿 2,000 元以上，則可憑當日收據至服務台兌換花博野餐墊一份（數量有限、送完為止）。

冬日限定的宜蘭金柑酸甜風味正當季，花博農民市集誠摯邀請民眾前來體驗一顆金柑的多種創意吃法，度過充滿香氣與趣味的美好週末。

宜蘭洛神花醋

蘭陽五農米

臺北花博農民市集位於臺北市中山區玉門街 1 號，捷運淡水信義線圓山捷運站 1 號出口，更多活動內容介紹，歡迎至Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」查詢，或至臺北花博農民市集官網(https://www.expofarmersmarket.gov.taipei/)查詢。 (臺北花博農民市集營業時間為每周六、日早上10：00至晚上18：00)