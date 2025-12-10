宜蘭黨慶餐會傳被嗆 吳宗憲稱失真

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德（左）、立委吳宗憲（右）表態參選宜蘭縣長，民眾黨則已徵召前立委陳琬惠（中）參選，選戰情勢撲朔迷離。（本報資料照片）

國民黨宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲表態選縣長，媒體人吳子嘉指吳宗憲受邀出席餐會，遭挺張的議員嗆聲「你選不上的啦」等語引發爭議。張勝德10日澄清爆料內容與事實出入頗多，他們也是合作夥伴，不是競爭對手；吳宗憲也說，消息傳過幾手都會失真，他在意的是團結黨內，還有幫宜蘭解決問題。

本月2日晚上，國民黨宜蘭縣黨部在宜蘭市某餐廳席開約10桌，其中2桌在包廂內，有12鄉鎮市黨部代表、縣議員，張勝德及其父親、前議長張建榮等共約20人，討論20日黨主席鄭麗文赴宜蘭出席黨慶，也談到選舉。

有議員還原說，吳宗憲坐在張勝德旁，挺張的議員肯定吳「很有心、戰力強」，但地方比較支持在地人，沒嗆聲更沒恐嚇；挺吳的議員也說，吳、張都很優秀，不管誰出線另一方都會幫忙。

該議員轉述吳宗憲席間的說法，吳說不是來這邊求位置，也不是非他不可（指選縣長），他會看黨中央的態度。過程中吳全程微笑，還與張勝德一起逐桌致意，不解為什麼被傳成內鬥？

吳宗憲表示，這件事對他一點都不重要，對宜蘭也沒任何幫助，「主席（鄭麗文）知不知道我也不知道，但不會從我嘴巴出來。」張勝德表示，爆料內容與事實出入頗多，席間氣氛很溫和，他跟吳宗憲一直保持良好溝通。

對於藍營內戰，民眾黨參選人陳琬惠昨強調，民進黨大軍壓境助選，還讓參選人林國漳以行政院政務顧問切換身分，藍白合要快，國民黨應先確定人選，再與她以民調加上社調的方式，如深入訪談以決定誰選縣長。