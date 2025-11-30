宜蘭龜山島12/1起「封島3個月」 430人趕見「最後一面」

受強勁東北季風影響，宜蘭縣人氣景點龜山島將即日起封島3個月，2025年11月30日是本年度最後開放日，在下午最後1班船離島後，該年登島業務畫下句點，也讓島上生物有休養生息的時間。

宜蘭龜山島將於2025年12月1日起例行性封島3個月，預計2026年3月1日重新開放。（圖／資料照／東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，每年12月至隔年2月東北季風盛行，是宜蘭外海海象最不穩的時期，為確保遊客安全，這段時間均實施例行性暫停登島，也能幫助當地植被、生物與自然景觀復育。

2025年11月30日為該年龜山島最後開放日，當天已有約430名遊客分別搭上8個船班登島。隨著下午最後1班船駛離，龜山島將從2025年12月1日起封島3個月，預計2026年3月1日重新開放。

