宜蘭「世界蟑螂特展」看會飛的小強 網友問：能帶拖鞋去嗎？

宜蘭「蘭陽動植物王國」近期推出「世界蟑螂特展」。（取自蘭陽動植物王國Threads）





宜蘭「蘭陽動植物王國」近期推出「世界蟑螂特展」，展出多種來自全球的罕見蟑螂品種，並規劃可與蟑螂近距離互動的體驗活動。消息曝光後，隨即在各大社群平台掀起熱烈討論，引發網友正反兩極的看法，甚至還有人詢問：「請問縣府申訴信箱在哪」、「能帶拖鞋去嗎？」另有人認為題材新奇，引發高度話題。

園方表示，此次特展收錄多種不會飛、部分甚至能發出聲響的蟑螂品種，包括被譽為森林「綠寶石」的夢幻高級種蟑螂，希望透過近距離展示與解說，翻轉民眾對蟑螂的既定印象，進一步認識其生態價值與多樣性。





活動消息曝光後，隨即在各大社群平台掀起熱烈討論。不少網友直呼：「主辦是不是有反社會人格？」「請問縣府的申訴信箱在哪裡？」「我不確定這是一個有社會共識的特展」、「我經營脆不是為了看到這個⋯⋯」、「宜蘭不能去了」「這是政府立案的恐攻嗎」。





不過，也有少數網友抱持不同看法，直言：「我一定到」、「有趣，我熱血沸騰了」、「本來對那個農場沒興趣的，但看了突然有點心動」。（責任編輯：殷偵維）

