宜蘭 二行工程延宕 林茂盛挨批難辭其咎

宜蘭縣第二行政中心工程延宕逾3年，議員批評地方長期承擔施工衝擊，卻因為工程延宕看不到實質效益，成為「有建設、沒成果」的受害者。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣第二行政中心工程延宕逾3年，今年中才可能完工、年底啟用，工程一延再延，縣府與代理縣長林茂盛被認為難辭其咎，除羅東鎮發展被拖累受害最深，第二行政中心坐落的五結鄉民眾也怨聲載道。縣議員批評，地方長期承擔施工衝擊，卻因為工程延宕看不到實質效益，成為「有建設、沒成果」的受害者；冬山鄉長林峻輔也炮轟「二行」拖延至今，嚴重影響民眾權益，「實在太誇張！」

宜蘭縣第二行政中心位於五結鄉，緊鄰羅東鎮及冬山鄉，羅東鎮警政、消防、地政、戶政、財稅、國稅等機關進駐後，羅東將因此蛻變、活化，但二行工程延宕，已讓羅東民眾怨聲載道，除了鎮長吳秋齡認為影響羅東發展外，鄰近羅東的五結、冬山居民也表達不滿。

民進黨五結選區議員簡松樹表示，「二行」落腳五結鄉，第一個衝擊就是行政轄區與名稱定位問題，地址不可能編成羅東，進駐的卻是羅東許多機關，恐怕會混亂羅東、五結兩鄉鎮行政區畫與民眾認知。

簡松樹批評，「二行」預定地消息曝光後，使周邊房價上漲，但實質建設與公共效益遲遲未見，地方長期承受施工車輛進出帶來的交通衝擊與干擾，成為「有建設、沒成果」的受害者。

他指出，外界始終不清楚「二行」確切完工時程，若能順利完工，確實有助帶動周邊區域發展與繁榮，但前提是縣府必須對外說清楚、講明白，「不要再給模糊的資訊」。

林峻輔也說，「二行」功能與角色連一般民眾都不清楚，凸顯縣府在規畫與執行都失能的問題。他回憶說，林茂盛曾到冬山開縣政會報，他當場建議應全面檢討各處行政效能，只要執行力到位，工程並非一定得長期延宕。

林峻輔表示，以冬山鄉富農路二段道路拓寬工程為例，民國112年完成核定、113年完成設計，縣府直到114年才發包施工，行政程序曠日廢時，嚴重影響地方建設與民眾權益。

他強調，公共工程每個月都應有督導機制，主政者也應主動到工地了解進度，呼籲縣府與林茂盛正視行政效能低落的問題，全面檢討執行力，別再讓重大公共建設一拖再拖。

國民黨冬山選區議員楊弘旻說，「二行」一蓋就是好幾年，民眾也納悶「怎麼會蓋這麼久？」大家都希望完工後能紓解羅東市區停車困難與洽公不便的問題，苦盼縣府不要再延宕。