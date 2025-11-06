宜蘭 偷珊瑚媽祖聖物 警31小時逮2嫌

宜蘭南方澳進安宮5日凌晨發生竊案，供奉在廟內正殿的珊瑚媽祖、開基媽祖遭人洗劫，損失聖物價值近3000萬元，警方追查逮捕35歲嫌犯陳姓男子與共犯，並把失竊物全數尋回，陳嫌坦承在鑽入廟宇空氣窗、踩上橫梁那一刻，就產生強烈懊悔「這是媽祖的東西為什麼要拿？」不過他仍將錯就錯，從信徒變竊賊。

據了解，陳嫌是宜蘭蘇澳內埤人，因投資黃金失利，將家中與弟弟共同持有的房子拿去融資貸款500多萬元，眼見房子恐遭法拍，他一度陷入絕望，擔心拖累弟弟，今年適逢進安宮媽祖文化節，他曾前後多次進廟參拜，看著神像上金光閃閃的珊瑚珠與金鎖片竟萌生歪念，認為偷來變賣也許能償債。

廣告 廣告

陳嫌找來27歲陳姓男友人共謀，臨時買了鐵鎚與螺絲起子，在前天凌晨攀牆潛入進安宮。監視畫面顯示，陳嫌垂降破壞3樓木質空氣窗，像「蜘蛛人」一樣徒手下攀至2樓大殿，扯下「開基媽祖」與「珊瑚媽祖」神像上的金鎖片與珊瑚串飾，裝入透明袋內，過程歷時近50分鐘，友人則駕駛出租車在外頭把風。

陳嫌被逮後坦言，以為神像上的珠寶、金飾不過近百萬元，未料行竊曝光後，才知道珊瑚珠價值非凡，實際價值高達近3000萬元，驚覺事態嚴重，陳嫌一時不知如何銷贓，將贓物裝進紙箱藏在女友租屋處1樓與2樓間的氣窗間裡。

經警方追查，31小時內於台北、台中逮人，失竊物也尋回。陳嫌面對偵訊低頭懊悔，表示原想藉此填補債務，卻因此背上重罪。警方訊後依加重竊盜罪移送法辦，檢方訊後諭知2嫌各以5萬元交保。