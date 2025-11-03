宜蘭 全運會奪13金 李慈雲鐵餅破大會

全國運動會宜蘭縣獲13金10銀19銅，代表隊李慈雲（左起）、陳潔安、賴冠傑，成為最耀眼三顆星。（吳佩蓉攝）

114年全國運動會在雲林圓滿落幕，宜蘭縣代表隊以13金10銀19銅、總計42面獎牌佳績榮獲「大會獎」殊榮，展現堅強實力。其中，李慈雲鐵餅破大會紀錄奪金、陳潔安中長跑雙金爆發、賴冠傑水上競技再添雙金蓄勢亞運，成為本屆宜蘭最耀眼的三顆星。代理縣長林茂盛3日親自表揚，讚許選手用拚搏精神為宜蘭爭光。

宜蘭派出485位隊職員參加24種類項目，獲得前三名項目高達10個種類，縣府昨在縣民大廳舉辦表揚典禮，林茂盛表示，運動場上每一場拚搏都蘊藏汗水與信念，這份榮耀屬於每位努力不懈的宜蘭子弟，也將成為下屆屏東全運會再創佳績的動力。

在田徑場上，李慈雲以57公尺驚人距離摘下男子鐵餅金牌，不僅奪金更打破大會紀錄，41歲、身高188公分的他，現為宜蘭高中與復興國中田徑教練，回想就讀宜中時，因覺得練鉛球太單調改練鐵餅，沒想到第1次嘗試就上手，他打趣說，鐵餅不只是力量而是技巧與速度的結合。

同樣在田徑場發光的陳潔安，目前就讀台師大一年級，本屆勇奪女子1500公尺與800公尺雙金，她從短距離項目轉戰中長跑，靠著穩定配速與心理韌性突破自我。陳潔安說，上屆全運會身心狀態低迷、表現不理想，這次能奪雙金是走過低潮後的重生，「跑步是一場心理戰，只有沉穩下來，才能超越自己。」

在水上競技中，賴冠傑延續2023年杭州亞運奪金氣勢，在輕艇競速1000公尺單人與500公尺雙人加拿大艇項目再奪雙金。從宜蘭縣吳沙國中加入划船隊至今10多年，目前是國家培訓隊成員，正全力備戰2026年亞運。他說：「訓練與比賽過程都很辛苦，但我享受自己的舞台及不斷挑戰自己，希望能在明年亞運成功衛冕。」