宜蘭 增認養率 流浪動物之家升級

為讓流浪動物擁有更安全、舒適的生活空間，宜蘭縣政府7日宣布自明年起將全面推動「擴展動物收容量能及場域優化計畫」，總投入經費高達2.8億元，預計5年內翻新已使用25年的流浪動物中途之家，讓收容機能從基礎照護全面升級至「收容、人道、教育」等3大功能兼具的現代化園區。

縣府動植物防疫所指出，面對流浪動物逐年增加的管理需求，現有收容空間與設施已不敷使用，因此此次改建將全面強化硬體、場域動線，明年將率先投入810萬元做規畫設計，成為後續工程的專業基礎。

防疫所表示，新設施核心理念將展現動物收容的專業新樣貌，包括通風良好的隔離環境、足夠的活動空間、完善的醫療設備及汙染防治系統，盡可能降低動物過度擁擠帶來的壓力與疾病傳播風險，讓毛孩獲得更好的照護品質。

除了提升硬體環境，縣府也十分重視民眾與收容所的互動，新園區將規畫友善動線、開放式互動區域及參訪環境，促使民眾更願意走進收容所，增加與動物接觸的機會，進而提升認養率，期盼藉由空間改造，讓收容所成為傳遞生命教育、強化飼主責任與推動友善動物理念的重要基地。

代理縣長林茂盛說，新的收容園區將以永續、友善為方向打造，未來不僅能有效紓解收容壓力，也能讓社會大眾更深入理解動物保護的重要性，他強調，動保工作不僅是政府的責任，更是整個社會共同推動的價值，縣府將持續整合資源提升動物福利，讓宜蘭成為真正尊重生命、以愛為核心的幸福城市。