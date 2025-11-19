宜蘭｜大仁哥蔗香脆皮桶仔雞，現烤香氣撲鼻太誘人！

說到宜蘭的必吃美食，除了海鮮、鴨賞外，最近討論度爆高的就是這間－大仁哥蔗香脆皮桶仔雞宜蘭旗艦店。身為肉控的我，早就聽朋友們瘋狂推薦：「那隻雞一剝開會噴汁！」、「蔗香味太療癒了吧！」這次終於親自朝聖，結果真的完全沒讓我失望，還直接列入我心中的宜蘭桶仔雞推薦No.1

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店

電話：03 930 3189

地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷20號

營業時間：11:00–14:30、16:30–20:00（週一至週五），週三公休，11:00–20:00（六日）

只要坐定位、拿出手機掃桌上的QR Code，整份菜單就能直接在螢幕上滑著看，想吃的桶仔雞、麵線、配菜、飲品都能一次勾選完成，完全不怕漏單或點錯。

想要吃這隻大人哥蔗香脆皮桶仔雞要先點，因為是現點現烤，一隻雞大約要等各40分鐘。

油雞悶竹筍

川燙小卷

避風塘中卷

酸白菜炒牛肉

銀芽水蓮

蔗香雞油麵線

環境超寬敞的，用餐時間人潮滿滿

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞黃色Logo超顯目

必拍的愛心鞦韆

還有小火車可供小孩玩耍

這趟真的讓我重新愛上桶仔雞！大仁哥蔗香脆皮桶仔雞宜蘭旗艦店不只是好吃，從香氣、口感、服務到整體氛圍都滿分，難怪在各大社群都被狂推。





