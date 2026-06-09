宜蘭 守護校園 吳宗憲主張專責校安

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國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（中）9日提出「校安四核心、家長勁安心」政策，主張從義交導護、交通改善、專責校安人力及AI科技防護等面向強化校園安全。（吳佩蓉攝）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲9日提出「校安四核心、家長勁安心」政策，主張從義交導護、交通改善、專責校安人力及AI科技防護等面向強化校園安全，他表示，提出任何政策前都會先評估財源與執行可行性，不會只是喊口號，更不會開芭樂票，盼讓每項政策都能真正落實，成為家長與孩子最實際保障。

吳宗憲日前擔任羅東1所國小導護志工時，看見許多孩子背著沉重書包，獨自在車流間穿梭上學，讓他感觸良多，他認為父母最在意莫過於孩子能平安出門、回家，校園安全不應只由家長與老師承擔，縣府更應主動投入資源，建立完整安全防護機制。

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吳宗憲對此提出，由專業義交進駐校園周邊重要路口，目前許多學校仰賴家長志工協助導護，但志工並無交通指揮權限，因此希望透過受過專業訓練的義交協助維護交通秩序，降低學童通行風險，並搭配校園周邊交通改善措施，打造更安全的通學環境。

他表示，義交導護將採分階段推動，每處路口每年所需經費約6萬6000元至8萬元，首波將優先針對20處高風險路口辦理，預估經費約160萬元，未來將依據交通流量及事故風險持續盤點與擴充，將有限資源投入最需要改善的地點。

此外，近年校園霸凌、暴力及毒品滲透問題也引發家長憂心。吳宗憲主張推動專責校安制度，讓校安人員負責巡查、安全維護、危機通報及突發事件應處，成為校園第一線守護力量，未來將優先聘用具教師、教官等相關背景人員，提升校安工作專業度。

根據規畫，全縣國中小及高中職共約115所學校，推動校安人力制度初估約4215萬元。吳宗憲強調，政策將循序漸進推動，第1階段先鎖定30所高風險學校，預估投入約1100萬元，希望朝「校校有校安」目標邁進。