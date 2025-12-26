宜蘭 帶動原鄉發展 樂水大橋通車

宜蘭縣大同鄉的碼崙橋是樂水村重要聯外道路，但橋梁飽受洪水土砂沖擊有安全疑慮，民國112年改建並更名為「樂水大橋」，經過3年多工期、耗費4.3億元，26日宜蘭縣政府舉辦樂水大橋通車典禮，縣府期盼，樂水大橋成為守護族人與用路人安全的重要門戶，帶動地方邁向更穩定、安全的未來。

大同鄉樂水村由東壘、碼崙及智腦3部落組成，碼崙溪是蘭陽溪的支流，跨越碼崙溪、位於鄉道宜51線的樂水大橋，不只串聯被碼崙溪隔開的部落，也是樂水村重要聯外道路，以及台7線及台7甲線的替代路網。

原本的碼崙橋因上游裸露崩坍地輸砂量大，豪雨後容易導致溪床迅速抬升，造成橋梁底部出水高不足，結構受洪水土砂沖擊。為了避免重演同位於宜51線的田古爾橋遭沖毀、導致部落交通中斷的情形，縣府推動改建獲農業部、原民會補助，計畫總額4.3億餘元，其中縣府自籌6029萬元。

改建期間，樂水村3部落決議將碼崙橋更名為樂水大橋。縣府交通處表示，樂水大橋採場鑄懸臂預力箱型梁橋建置，橋長510公尺、橋寬10公尺，提高橋體高程並減少落墩數，以降低土石淤積及洪水沖擊。

通車典禮由部落文化展演揭開序幕，隨後由泰雅族耆老祈福，透過儀式展現3部落情感與交通脈絡重新連接的意義。

代理縣長林茂盛表示，樂水大橋通車後可大幅提升部落交通安全與運輸效率，對地方發展具重要助益；縣府後續將持續推動英樂大橋興建等相關建設，逐步完善大同鄉交通路網，提升整體交通韌性。