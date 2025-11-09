宜蘭「愛海行動感謝茶會暨成果發表」 展現守護海洋成果

宜蘭縣舉辦「愛海行動感謝茶會暨成果發表」展現潛海戰將與環保艦隊與海洋巡守隊，守護海洋成果。代理縣長林茂盛出席。（圖：宜蘭縣政府提供）

▲宜蘭縣舉辦「愛海行動感謝茶會暨成果發表」展現潛海戰將與環保艦隊與海洋巡守隊，守護海洋成果。代理縣長林茂盛出席。（圖：宜蘭縣政府提供）

為展現一年來海洋保育的豐碩成果，宜蘭縣政府於十一月八日在三星鄉大洲國民小學活動中心舉辦「宜蘭縣政府愛海行動感謝茶會暨成果發表」，邀集海洋委員會及海洋保育署指導、縣府各相關單位、潛海戰將、環保艦隊、海洋保護區巡守隊、在地社區團體及學界夥伴共同參與，透過成果展示、影片播放與現場簡報，全面呈現宜蘭縣推動海洋保育與淨海工作的努力與成效。

廣告 廣告

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，透過此次成果發表，不僅向社會大眾具體呈現縣內淨海與保育工作的成效，更希望藉由跨單位交流與合作，凝聚更多社會能量，共同推動「愛海、護海、行動海洋」的永續願景，讓宜蘭成為全臺推動海洋保育與環境教育的重要典範。

活動開場播放年度成果影片，帶領與會者回顧一一四年度宜蘭縣在「潛海戰將」、「環保艦隊」、「海洋廢棄物清除網」及「東澳粉鳥林地區永續創生計畫」等計畫的推動成果。隨後由國立臺灣海洋大學曹校章教授進行簡報，分享潛海戰將培訓成果、海底廢棄物清除行動、海漂垃圾減量及地方創生成果等具體數據，展現縣府與民間攜手守護海洋環境的決心。

此次活動除發表計畫成果外，也特別表揚在環保艦隊、潛海戰將及海洋社區巡守隊等領域中表現卓越的單位與個人，頒發感謝狀及獎勵金，以感謝其長期投入海洋保育工作的辛勞與貢獻。現場並安排「東澳粉鳥林地區永續創生計畫」成果發表，展現社區推動海洋環境教育與地方創生的結合實績。