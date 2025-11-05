宜蘭 拖20年 童玩公園估明年開工

宜蘭縣政府5日在員山鄉童玩公園預定地舉辦說明會，由代理縣長林茂盛親自主持，盼透過說明會讓民眾了解童玩公園進度。（李忠一攝）

宜蘭縣政府推動「員山童玩公園興建計畫」，5日舉辦說明會，但有議員批評童玩公園談了20多年，這幾年來毫無進度，甚至還忽視當初要興建公園、作為舉辦童玩節永久場地的意義與目的，直呼「很痛心」。

童玩公園第1期景觀工程在民國112年完工，2期工程正在驗收階段，第3期工程準備發包，建築師黃聲遠昨說明第3期工程施作的展演廳等建物，興建經費2.41億元，預計117年初竣工，黃聲遠強調，童玩公園會扮演員山最重要角色。

國民黨議員黃浴沂質疑建築師不知道興建童玩公園的意義，他表示，20多年前時任縣長劉守成發現，舉辦童玩節都要花1億多元，不只沒賺錢還賠錢，因此計畫興建童玩公園作為辦童玩節的基地，而非童玩節舉辦後陳列物品的垃圾場。

黃浴沂指出，這幾年來童玩公園毫無進度，讓他很痛心，希望不要再拖延，趕快完工開放才能帶動地方發展。國民黨議員黃雯如也說，興建童玩公園是地方民眾心聲，「真的拖太久了！」

代理縣長林茂盛表示，童玩公園設計在去年底定案，近期就會上網招標，預計明年初開工、117年初完成，在第3期工程完成前，第4期景觀工程會先進場施工，讓童玩節在4期工程完成後可以順利開放。

林茂盛指出，期望未來童玩節可以有親水公園、童玩公園「雙園區」，在即將上網招標前，他與縣府建設處、文化局及建築師向在地鄉親報告，難免大家會有意見，縣府也會檢視、檢討，讓童玩公園愈來愈好。