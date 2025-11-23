宜蘭 添喜海鮮小吃：有電梯方便長輩，適合家庭聚餐

說到宜蘭熱炒餐廳推薦，你一定不能錯過在地老饕狂推的添喜海鮮小吃。不誇張，從家庭聚餐、朋友小酌，到公司部門聚會，這間都超合適！更棒的是店裡還貼心設有電梯設備，就算帶長輩或小孩一起出門吃飯也完全不擔心，超友善。

有電梯！帶爸媽、推娃娃車都沒問題！大家有沒有遇過那種吃飯地點選好了，結果抵達一看要爬樓梯，爸媽眉頭一皺、小孩大哭超崩潰QQ？但添喜海鮮小吃完全沒有這問題！他們店內設有電梯，長輩、行動不便者或推推車的爸媽都可以輕鬆到位，真的是聚餐選擇中的神隊友。



添喜海鮮小吃

電話： 03 987 4579

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路91號

廣告 廣告

環境超寬敞的，用起餐來很舒服

菜單

炒中卷｜熱炒餐廳必點的經典海味。添喜海鮮小吃的中卷選用每日新鮮直送的肥美中卷，經過大火快炒，保留了Q彈脆口的海味口感，每一口都是大海的鮮甜原味，完全不需要過多調味就夠銷魂。

月亮蝦餅｜金黃酥脆、蝦味爆棚，越咬越上癮

炒蛤蠣｜大火爆炒出的鮮甜海味，吃完嘴巴都會想唱歌

鮮蚵湯｜鮮到眉毛都會跳舞的海味湯品

蔥蛋｜看似平凡卻讓人回味無窮的經典台味

水晶魚｜外酥內嫩、入口即化的銷魂級下酒菜

牛肉海瓜子｜海陸聯手攻佔味蕾，每一口都超滿足

魚香茄子｜香辣下飯、軟嫩入味的經典川味熱炒

宮保雞丁｜香辣微甜、花生香脆的必點下飯熱炒

黃金豆腐｜外酥內嫩、鹹香誘人的經典熱炒小品





相關連結

添喜海鮮小吃

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！