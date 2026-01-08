宜蘭 焚化廠回饋金卡關 林茂盛挨轟

宜蘭縣利澤垃圾焚化廠回饋金遭議會暫緩動支，引爆五結鄉強烈反彈，五結鄉民代表會及村長聯誼會8日至縣府環保局高舉「不撥付回饋金垃圾不准進廠」白布條抗議。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府欲擴大利澤垃圾焚化廠4300萬元回饋金發放範圍，議會要求縣府修正自治條例送審通過才能動支，導致焚化廠所在地五結鄉民領不到錢，鄉民代表會及村長聯誼會8日決議，在回饋金未解凍前，除五結鄉其餘鄉鎮垃圾車一律不得進廠。民進黨議員簡松樹怒批，代理縣長林茂盛在選舉年執意處理回饋金，形同讓各鄉鎮議員操作政治議題，嚴重犧牲五結鄉民權益。

利澤焚化廠位於五結鄉成興村，依自治條例回饋對象以五結鄉為主，五結鄉公所占30％、焚化廠所在地成興村占40％，相鄰的利澤村、季新村及蘇澳鎮龍德里、頂寮里各分配7.5％。縣府提出修改自治條例，以焚化廠方圓5公里為範圍，回饋對象由5個村里增至25個，新增冬山鄉、蘇澳鎮公所及20個村里，回饋比例規畫為原有村里占75％、新增對象25％。

五結鄉村長聯誼會長林何良直言，回饋金若未解凍，垃圾就不應進場，當年焚化廠選址時，各鄉鎮都不想設置，願承受汙染與風險的只有五結鄉，如今有了回饋金卻人人要分，這對五結鄉非常不公平。五結鄉民代表會主席林證梧強調，回饋金是縣府為化解抗爭所做出的承諾，如今遭凍結已嚴重衝擊五結鄉基本權益。

簡松樹昨表示，不願揣測林茂盛個人動機，但從一開始相關會議就多次當面奉勸，回饋金牽動12鄉鎮利益，又適逢選舉年，代理縣長並非民選首長，應該交由新任縣長在適當時機處理，否則勢必引發各鄉鎮爭奪資源、傷害地方和諧，林茂盛卻仍執意在高度敏感時間點推動議題，導致各鄉鎮議員為選票爭取回饋金，五結鄉成為被犧牲的一方，使回饋金制度淪為政治操作舞台，顯示決策思考與溝通不足。

他批評，縣府在協調程序上明顯失當，最後一次協調會，議長張勝德、議員與林茂盛全數未出席，會議根本不具成立基礎，卻還是讓爭議持續發酵，重創五結鄉民權益。

縣府環保局長許嘉琦說，回饋金預算在議會審議期間確實引發較多討論，並附帶決議須待自治條例完成後才能動支。環保局依法依規辦理，原本應按季提撥，第1季預計4月撥付，目前仍持續與議會溝通，盼自治條例取得共識後送法規會與議會審議，確保後續撥款順利。