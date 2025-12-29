宜蘭 焚化廠擴大回饋對象 金額增加

宜蘭縣利澤焚化廠明年編列4300萬元回饋金，多位議員要求擴大回饋鄉里，引發現有領取回饋金的村里擔心回饋將因此變少，縣府環保局另提出提高回饋金額度規畫。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣利澤焚化廠明年編列4300萬元回饋金，多位議員要求擴大回饋鄉里，引發現有領取回饋金的村里擔心回饋將因此變少，縣府環保局另提出提高回饋金額度規畫，回饋對象將由5個村里增至25個，強調原有回饋金不減反增，將持續與地方溝通、協調，在不影響既有權益下，尋求兼顧公平與地方共好的雙贏方案。

利澤焚化廠位於五結鄉成興村，依現行「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例」，回饋對象以五結鄉為主，五結鄉公所占30％、焚化廠所在地成興村占40％，相鄰的利澤村、季新村及蘇澳鎮龍德里、頂寮里各分配7.5％。

多年來議員邱素梅、陳玉萍持續爭取擴大回饋範圍，認為冬山鄉與蘇澳鎮多個村里同樣承受環境影響，卻未納入回饋機制。現有領回饋金的村里擔心，一旦擴大發放範圍，回饋金額恐怕會減少，要求縣府回饋比例不得調降。

環保局提出修改自治條例，以焚化廠方圓5公里為回饋範圍，回饋對象將由5個村里增至25個，新增冬山鄉、蘇澳鎮公所及20個村里，回饋比例規畫為原有村里占75％、新增對象占25％。

環保局長許嘉琦指出，縣府已規畫提高回饋金額度，將每噸回饋金由200元調升至250元，外縣市垃圾及事業廢棄物回饋金也從200元提高至350元，經試算總回饋金可望增加至5800萬元，強調原有回饋金不減反增。

環保局強調，因地方意見分歧，方案與比例仍可能調整，將持續溝通、協調，盼在擴大回饋與保障既有權益間取得共識。議會經審議預算後，要求縣府須先修正自治條例並完成議會三讀，回饋金始得動支。