宜蘭 營養午餐升級 高鈣每餐60元

宜蘭縣政府1日宣布啟動「強化營養與食安升級」措施，代理縣長林茂盛戴廚師帽（右）化身總舖師親自上陣做菜，香味四溢讓學童高喊「好香喔！」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣國中小學生可享用免費營養午餐，縣府1日在北成國小樂閱館宣布啟動「強化營養與食安升級」措施，代理縣長林茂盛化身總舖師親自上陣做菜，炒鍋一熱香味四溢，小朋友湊近大喊「好香喔！」現場笑聲不斷，縣府同步表示，自114學年度第2學期起，每天營養午餐費用從55元調整至60元，林茂盛指出，經費將用來提升食材品質與食安設備，讓孩子吃得更營養、更安心。

縣府昨啟動強化學校午餐營養與食安升級措施，具有豐富廚藝經驗的主廚林錦成示範高鈣料理，包括春川炒雞與深色蔬菜搭味噌豆腐湯，香味四散，引來學生一陣驚呼，高鈣料理將在12月第1周起陸續出現在學童午餐菜單中。

縣府昨表示，此次午餐優化措施以營養升級為核心，深色蔬菜選購提升至每周4次，並增加豆製品、乳品與海帶等富含鈣質的食材，讓學童的鈣攝取量更充足。

縣府教育處指出，為強化食安，引進質譜儀檢驗制度，強化源頭查驗，阻絕不合格食材進入校園，同時持續改善各校自設廚房，包括環境優化、增設送風冷氣，提高廚房安全與作業品質，打造安全舒適的廚房是守護孩子每日餐點的重要基礎，縣府會持續投入。

教育處強調，營養午餐不只是吃飽，還是一堂食育課，結合食農與營養教育，讓學生認識食材文化、了解均衡飲食，從每日午餐建立良好飲食習慣。

林茂盛說，餐費調整與升級措施是對孩子健康最值得的投資，希望學童每天都能「開心吃、用心學」，一起打造更健康、更安心的校園飲食環境。