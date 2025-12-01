宜蘭 營養午餐升級 高鈣每餐60元
宜蘭縣國中小學生可享用免費營養午餐，縣府1日在北成國小樂閱館宣布啟動「強化營養與食安升級」措施，代理縣長林茂盛化身總舖師親自上陣做菜，炒鍋一熱香味四溢，小朋友湊近大喊「好香喔！」現場笑聲不斷，縣府同步表示，自114學年度第2學期起，每天營養午餐費用從55元調整至60元，林茂盛指出，經費將用來提升食材品質與食安設備，讓孩子吃得更營養、更安心。
縣府昨啟動強化學校午餐營養與食安升級措施，具有豐富廚藝經驗的主廚林錦成示範高鈣料理，包括春川炒雞與深色蔬菜搭味噌豆腐湯，香味四散，引來學生一陣驚呼，高鈣料理將在12月第1周起陸續出現在學童午餐菜單中。
縣府昨表示，此次午餐優化措施以營養升級為核心，深色蔬菜選購提升至每周4次，並增加豆製品、乳品與海帶等富含鈣質的食材，讓學童的鈣攝取量更充足。
縣府教育處指出，為強化食安，引進質譜儀檢驗制度，強化源頭查驗，阻絕不合格食材進入校園，同時持續改善各校自設廚房，包括環境優化、增設送風冷氣，提高廚房安全與作業品質，打造安全舒適的廚房是守護孩子每日餐點的重要基礎，縣府會持續投入。
教育處強調，營養午餐不只是吃飽，還是一堂食育課，結合食農與營養教育，讓學生認識食材文化、了解均衡飲食，從每日午餐建立良好飲食習慣。
林茂盛說，餐費調整與升級措施是對孩子健康最值得的投資，希望學童每天都能「開心吃、用心學」，一起打造更健康、更安心的校園飲食環境。
其他人也在看
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 21 小時前
喝湯加「這1小小不起眼配料」降血糖、血脂 ！醫認證大推 日本人每天都在喝
日本沖繩擁有全國最低的癌症死亡率，科學家發現秘密可能就在當地人每天必喝的味噌湯裡。這種看似平凡的褐色海藻，因其經科學驗證的降血糖、降血脂與抗癌功效，正從傳統食材搖身成為國際矚目的超級食物。 牛津研究證實：褐藻類能改善餐後血糖、降膽固醇、護心血管 牛津大學2022年營養評論期刊的大型研究顯示，褐藻類能有效改善餐後血糖、糖化血色素及胰島素阻抗。日本研究發現，只要在白飯旁搭配4公克乾燥海帶芽，餐後半小時的血糖就能顯著降低。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，這些效果來自海帶芽的褐藻醣膠與褐藻酸鹽，它們會減緩澱粉分解成葡萄糖的速度，避免血糖急速上升。此外，心血管保護方面同樣亮眼，林謂文主任指出，海帶芽中的岩藻黃素能促進肝臟製造DHA幫助清除血管膽固醇，褐藻酸鹽則在腸道阻擋膽固醇吸收並加速排出，而特殊胜肽化合物更能讓血管放鬆改善循環。 從抗癌研究到日常餐桌 海帶芽每日攝取一般成人5克最合適 林謂文主任提醒，一般成人每天吃5公克乾燥海帶芽最合適，大約是一碗味噌湯的份量。每公克含42微克碘佔每日建議量近三成，甲狀腺疾病患者需謹慎控制。市售產品常含較高鈉分，高血壓患者選購要看標示並先泡水去鹽。糖常春月刊 ・ 1 天前
這樣吃身體不發炎！張忠謀也這樣吃 抗癌抗病全攻略
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，現代人深受各種文明病困擾，如失智症、巴金森氏症、癌症、糖尿病、心臟病等，這些疾病的前身都與發炎和氧化壓力有關。如果能及早發現身體出現慢性發炎的徵兆，健康2.0 ・ 21 小時前
橘子白絲不要剝？營養師揭「6大好處」：降血脂、穩血糖！3種人別吃太多
又到了吃橘子的季節！營養師高敏敏提到，橘子富含葉酸、維生素C、β-胡蘿蔔素、B群與膳食纖維等，不僅有助於排便順暢，也能提升保護力、促進膠原蛋白合成。許多人習慣把果肉外層的白絲剝乾淨，但白絲其實營養價值高，幫助預防便秘、調節血糖。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
悲傷誰人知，痛苦吞腹內～高敏敏營養師今（30）天表示，你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險！她製作圖表帶大家看看哪些癌症與情緒有關。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃少一點就能延緩老化？專家：遠離「這1類碳水」是關鍵第一步
【健康醫療網／編輯部整理】近期的研究顯示，受試者減少30% 的熱量攝取，壽命會變得更長，甚至可以避免老化相關疾病。這項研究甚至沒有納入受試者所攝取的食物種類，僅僅只觀察攝取總熱量。單單只要一項改變，吃少一點，並且每五年再將攝取量下修，就能帶來顯著的影響。 遠離代謝負擔 少吃這類食物 攝取的食物量越少，對身體系統來說也越輕鬆。食物攝取較少，身體需要處理的部分也較少，也因此產生的廢棄物較少，可以幫助減輕工作量，整體機能也變得更好。 很顯然減少熱量攝取最有效率的方式，就是從澱粉和精緻碳水化合物著手。麵包、義大利麵條、米飯和其他白色食物（白花椰菜也是白色，但它不列入），這些食物不但營養較少，也可能含有潛在危險。多數人隨著年紀，處理碳水化合物的能力也會減弱，這也是糖尿病風險增加的原因（碳水化合物會在身體中轉成糖），這就相當嚴重了。美國有超過一億的成年人罹患糖尿病或糖尿病前期。減少徒具熱量卻缺乏營養的碳水化合物攝取，選擇營養密集的食物，是降低罹病風險的一大方式。 45 歲醣類代謝效率不再如以往 恐增糖尿病風險 大部分的人都比較接近碳水適應（carb-adapted），指的是我們的身體通常都從碳水化健康醫療網 ・ 18 小時前
蔓越莓能治尿道炎？泌尿醫揭「正確吃法」：錯了慘得糖尿病
泌尿道疾病發生率頗高，坊間常聽聞蔓越莓汁可降低泌尿道感染的風險，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近年研究發現，由於市售蔓越莓汁含糖量高，要達到有效預防的效果，反而會使糖尿病等慢性病的風險上升，民眾應選擇未加糖的原汁，或服用蔓越莓萃取物的補充品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
膽固醇過高不是海鮮害的？營養師揭飲食陷阱、改善方法，愛去夜市者要小心
隨著現代生活節奏快速，許多人在繁忙工作之餘常以高油脂、高糖分食物作為慰勞，無形中讓膽固醇指數悄悄攀升。營養師李婉萍提醒，許多民眾誤以為只有油脂會造成膽固醇過高，實際上精緻澱粉攝取過多、缺乏運動同樣會讓食尚玩家 ・ 21 小時前
失智症風險增13%！醫籲少吃1物：尤其加工的
[NOWnews今日新聞]飲食沒吃好，對全身都會有影響！胸腔內科醫師黃軒今（1）日表示，最新研究警告，高攝取紅肉，特別是加工紅肉如香腸、培根，每日超過0.25份，失智症風險增加13%，主觀認知衰退風險...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
鹹酥雞「加1物」油脂狂飆？營養師授4招「減油攻略」
生活中心／林依蓉報導許多民眾都愛吃炸物鹹酥雞，並習慣搭配香氣濃郁的「炸九層塔」。然而營養師警告，這個最受歡迎的組合，正是讓油脂和熱量翻倍的健康地雷。九層塔有極強的「吸油能力」，在油炸過程中如同海綿般大量吸收油脂，導致蔬菜熱量瞬間飆升，增加整份炸物的負擔。因此，營養師建議民眾應避免食用炸蔬菜，以免攝取過多油脂。民視健康長照網 ・ 1 天前
「這1物」顧血管又補鈣！營養師授「4招」吃出高效營養
生活中心／林依蓉報導許多人對納豆的第一印象評價兩極，不喜歡的人常因為它的「黏」與「臭」而避開。然而，這個味道獨特的發酵食物，竟被譽為「長壽的祕密武器」。臉書粉專「健康多1點」近期發文指出，納豆富含關鍵的「納豆激酶」與「維生素K2」，前者能有效維護血管健康，後者則有助於鈣質正常吸收以強化骨骼。因此，食用納豆不只是補充優質植物蛋白，更能同時照顧人體的循環、骨骼與代謝3大系統，是能達到「一盒多效」的營養食物。民視健康長照網 ・ 1 天前
食用油用得對比買得貴重要！ 營養師推不踩雷挑油4原則
在健康意識提升的現今社會，「吃對油」已成為家庭飲食的重要關鍵。台南市立醫院營養師表示，日常使用的油品看似普通，但脂肪酸組成卻深深影響身體代謝、心血管健康與慢性疾病風險，若能挑選合適的油脂，不僅可減輕身體負擔、也能讓飲食更加安全。台南市立醫院營養師鄭婉苓表示，選油時最重要的是「脂肪酸比例」，依美國心臟自由時報 ・ 18 小時前
別被包裝和廣告迷惑！貓咪飼料的「5大」誤區 挑對才是健康關鍵
火報記者 張舜傑/報導 市面上的貓咪飼料種類繁多，包裝設計與廣告話術更是層出不窮，讓許多飼主在選擇時難以判斷產 …火報 ・ 1 天前
餵母乳大勝配方奶粉！ 長庚研究解密代謝變化「減少肥胖過敏」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 媽媽餵母乳，寶寶一口氣可解決兩大困擾！林口長庚醫院今（1）日公布最新研究結果，經追蹤144名兒童、出生至五歲的代謝變化，發現不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響，進而改變尿液中的代謝物組成，而母乳可減少嬰幼兒肥胖，肥胖又與兒童過敏息息相關。 在台灣，兒童過重、肥胖與過敏性疾病（如氣喘、濕疹與過敏性鼻炎）近年盛行率不斷...匯流新聞網 ・ 16 小時前
肌少症篩檢年齡提前至50歲！最新診斷共識籲中壯年 從運動、營養著手
許多老年人飽受肌無力困擾，站不起來，走路緩慢，亞洲肌少症工作小組（AWGS）日公布最新診斷共識，將肌少症篩檢年齡從原本65歲提前至50歲，提醒民眾從中壯年就應正視肌少症所帶來的健康風險，從運動、營養著手，降低肌少症機率。NOW健康 ・ 11 小時前
喉嚨痛千萬別吃火鍋！醫曝「3大風險」：恐讓你越吃越痛
天氣越來越冷，火鍋是不少人暖胃的選擇之一。但如果感冒了還能吃火鍋嗎？耳鼻喉科醫師王曜建議，喉嚨痛建議不要吃火鍋，以免燙傷黏膜、加重發炎，油膩的湯底也可能加重喉嚨的負擔，若是真的忍不住，務必選擇清淡湯底，搭配蔬菜，吹涼後再吃。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
選對食物避免便秘！ 地中海與植物性飲食有助預防慢性便秘
美國1項研究發現，隨著年齡增長，人們的飲食方式可能會對自身是否會患上慢性便秘起到重要作用。該研究被發表在胃腸病學期刊上。根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國麻州總醫院（Mass General Brigham）的研究人員進行1項比較5種常見飲食方式的研究，他們分別是地中海飲食、植物性飲自由時報 ・ 17 小時前