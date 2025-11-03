宜蘭 環保蟑螂疑復活 濫倒30噸塑粒
宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮附近一處山坡地，遭不肖業者偷倒30噸疑似事業廢棄物，現場堆滿碎塑膠殘料、惡臭撲鼻，由於下方就是用於農業灌溉的小埤湖，農民擔憂毒物隨雨水滲入土壤流向湖區，恐危及農地與水源安全。縣府環保局3日派員勘驗，全力追查廢棄物來源，不排除是先前已遭起訴的「環保蟑螂集團」死灰復燃。
據了解，事發地點為約5000坪的山坡地保育區農牧用地，黃姓地主原計畫整地種植生薑，暫以鐵門封鎖入口，2日下午4時許上山巡視發現鐵門遭破壞，依地上廢棄物量體約30噸估算，懷疑約3至4輛大貨車趁夜間開入偷倒，且以塑膠碎粒為主，研判已經分類與初步處理，疑為業者逃避焚化或末端處理費用前來偷倒。
由於傾倒地點鄰近冬山大進休閒農業區與小埤湖，附近農民痛批「這群環保蟑螂根本沒在怕！」更擔心毒物經雨水滲流汙染農業用水。
環保局當天接獲地主通報後立即派員前往，但因夜間無照明不利勘查，昨再全面查驗與採樣，並要求地主加強封鎖現場、避免擴散。環保局指出，該處為山坡地保育區，正與相關單位釐清土地性質與責任歸屬。
環保局強調，將會配合警方調閱沿路監視影像追查進出車輛，一經查獲將依《廢棄物清理法》移送法辦，可處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。
冬山鄉長林峻輔痛心表示，竟有人在這麼美麗的地方惡意偷倒大量廢棄物，盼縣府查獲亂倒廢棄物者，要以最重罰則懲處，也希望民眾勿隨意傾倒垃圾或協助載運，若發現可疑車輛要立即通報，共同守護家鄉環境。
