宜蘭「芃芃溫泉」遊客太多... 怪手司機「無法施工」怒挖毀溫泉池

民眾在溪床旁用石塊圍起來，享受天然的溫泉池，一旁還有民眾正在鏟石塊，準備做成泡湯池，宜蘭縣大同鄉芃芃野溪溫泉近幾年爆紅，因是施做河道防汛工程時剛好挖到溫泉露頭，形成一個天然溫泉池，吸引很多遊客前往泡湯，不過隨之而來的觀光公害卻讓當地村民飽受困擾。

就在昨（16）晚發生爭議，因防汛工程尚在施工，並公告禁止非施工車輛進入，可遊客太多根本請不走，結果施工單位直接挖毀溫泉池，讓冷水灌入溫泉區裡面，讓遊客無法泡湯。

廣告 廣告

施工單位已公告禁止非施工車輛進入，但仍有不少遊客闖入。圖／台視新聞

遊客不滿直接跟施工單位起口角，怪手司機也怒罵遊客亂搭帳篷、亂停車，嚴重影響到施工進度。而芃芃野溪溫泉去年遭颱風豪雨沖毀，是村長今年重新開挖泉源，卻因網路爆紅湧入大量遊客唱歌、垃圾、違停等亂象，嚴重影響部落生活與工程安全。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導