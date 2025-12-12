宜蘭「芃芃野溪溫泉」回來了！ 網紅開箱讚：超大超深「可邊泡邊游泳」

生活中心／綜合報導

網紅吳威毅開箱重新整頓的芃芃野溪溫泉，大讚池超級大、超級深、水溫超級舒服，可邊泡邊游泳。（圖／翻攝自大海旅人YouTube）

冬天不少民眾愛泡溫泉！但宜蘭大同鄉知名的芃芃野溪溫泉，去年因為颱風關係，結果原先挖好的野溪溫泉源頭也跟著不見，導致許多遊客都撲空。如今傳出英士部落村長呂紹維為了部落的長輩們能享受泡澡的環境，近日已把芃芃溫泉石頭挖開了。衝浪網紅吳威毅近日前往開箱大讚，這個池超級大、超級深、水溫超級舒服，可邊泡溫泉邊游泳。

網紅吳威毅開箱重新整頓的芃芃野溪溫泉，大讚池超級大、超級深、水溫超級舒服，可邊泡邊游泳。（圖／翻攝自大海旅人YouTube）

芃芃野溪溫泉重新開挖後，沒想到水深竟然到胸口，讓遊客可以「站著」泡溫泉。（圖／翻攝自大海旅人YouTube）

衝浪網紅吳威毅近日更新影片，表示最近得到消息芃芃溫泉已經整頓好了，他到現場開箱溫泉大讚，現在整條溪都可以泡了，比之前更好了，現在變得非常大。吳威毅接著下水更驚呼，這裡現在已經可以游泳了，還是天然的尚好，這裡真的是仙境，已經完全可以泡了，大家可以趕快來，不然之後會非常多人。吳威毅最後強調：「這次整頓後的芃芃溫泉，是我這幾年來泡過最好的一次，真的非常好，沒有在蓋的，這個池超級大、超級深、水溫超級舒服，太爽了。」

廣告 廣告

網紅吳威毅強調：「這次整頓後的芃芃溫泉，是我這幾年來泡過最好的一次。」（圖／翻攝自大海旅人YouTube）

網紅吳威毅強調：「這次整頓後的芃芃溫泉，是我這幾年來泡過最好的一次。」（圖／翻攝自大海旅人YouTube）

影片一出，立刻引發許多網友熱議：「以野溪溫泉來說，芃芃真的很棒」、「越來越多人知道，要早點go了」、「明天開始塞車..」、「芃芃溫泉回來了」、「比往年狀況好」、「連韓國人都知道的野溪溫泉，很多yt 博主都去泡過拍影片」、「這樣一宣傳差不多又要變成假日菜市場了」、「上個禮拜剛去，聽說是剛挖完沒幾天，超爽的！」、「希望大家可以好好珍惜芃芃，垃圾請帶走」。

更多三立新聞網報導

館長健身「沒拿好槓鈴」重擊胸口身亡！起身幾秒內倒地 監視器畫面曝

日本5天2次強震！ 專家警告：近期恐有規模更大「超過7.5級大地震」

薔薔在冬天還是脫了！穿丁字褲「解放美尻」 洩震撼火辣身材網暴動

張栢芝、阿嬌昔18禁不雅照瘋傳！ 王晶抖內幕「陳冠希酒後炫耀釀禍」

