宜蘭「芃芃野溪溫泉」毀了！網友卻狂挺「嫌犯」村長

近來爆紅的宜蘭縣「芃芃野溪溫泉」，昨（16日）晚間無預警遭怪手挖毀，「嫌犯」就是村長，當下引爆激烈衝突，原因是該處在進行防汛水利工程，本來就禁止進入，結果觀光客還是瘋狂入侵，不堪其擾才出此下策。

正進行防汛與水利工程的芃芃野溪溫泉被遊客入侵，村長大怒動用怪手「全部毀掉」。 （圖／中時新聞網）

回顧整起事件，位於英士部落的這處野溪溫泉，沒有正式的相關扶手、池底瓷磚、走道等設施，純屬當地原住民跟登山客的「秘境」，平常都由當地居民自發性整理，去年被颱風沖毀溫泉的源頭，村長還在今年冬季自掏腰包找人清理修復，而該處其實近年都是長期禁止進入，因為都在做防汛水利工程，但爆紅後引來大批遊客無視禁止告示逕自進去泡湯，亂丟垃圾，大小便、違停、製造噪音等樣樣來，已經影響到部落的寧靜跟施工安全。

廣告 廣告

正進行防汛與水利工程的芃芃野溪溫泉，入口處已豎立禁止非施工車輛進入的明顯公告。 （圖／中時新聞網）

目睹全程的網友PO文，表示事發在昨天晚上6點半左右，看到怪手開來直接挖開溪床，讓溪水灌入熱泉池，「不到幾秒整池被沖掉」，怪手司機當下一邊挖一邊大罵表示，因為大家亂搭帳篷亂停車，工程受影響根本沒辦法做，才會直接開挖，也當場跟眾多遊客爆發口角，還驚動警方來協調。

後來「嫌犯」曝光，就是該處的村長，但大家一面倒聲援的卻是村長跟怪手司機：「通通不要玩！支持村長」、「人多亂象多，被填掉剛好」、「開車到河床的自私鬼一堆」，「假日晚上有人跑去英士國小籃球場搭帳篷，隔天學生還要上課，超自私」。

轄區警方也指出，該處的入口本就有張貼公告禁止進入，「施工單位擔心進度受阻，多次勸離未果，才依法啟動作業，將溪水導入熱水池，並非針對特定民眾。經員警協調後，雙方已溝通完成，民眾也表示理解，呼籲民眾尊重部落空間與工程安全，切勿因一時私慾，讓自然資源與地方承擔更大代價」。

延伸閱讀

影/整片外牆被炸毀！台南民宅煮食釀瓦斯氣爆 爆炸瞬間曝

影/恐怖軍火庫上路！轎車違規露餡 高雄警搜出槍械刀具

新北板橋驚見怪客趴車抖動 警：行為已違法將傳辦