宜蘭「芃芃野溪溫泉」沒了！傳村長「1原因」怒率怪手挖掉 現在全冷水

生活中心／綜合報導

傳出觀光客太多影響到當地水利工程進度，村長今率怪手挖掉芃芃野溪溫泉擋牆，現在完全都是冷水了。(圖／翻攝自台灣溫泉探勘網臉書社團)

宜蘭大同鄉知名的芃芃野溪溫泉，去年因為颱風關係，原先挖好的野溪溫泉源頭不見，導致許多遊客都撲空。今年冬天傳出英士部落村長為了部落的長輩們能享受泡澡的環境，近期才把芃芃溫泉石頭挖開了。沒想如今傳出太多觀光客湧入泡湯，影響到當地水利工程進度，村長今（16日）率怪手挖掉溫泉池擋牆，瞬間溫泉池沖掉了，現在完全都是冷水了。

有野外用品粉絲團今晚間曬出芃芃野溪溫泉被挖掉的畫面，並寫道，6點半左右，宜蘭芃芃野溪溫泉被挖掉了，怪手挖一道溪水進去，瞬間溫泉池沖掉了，現在完全都是冷水了。現場的朋友表示，怪手司機大哥生氣的說，大家都亂搭帳篷跟亂停車，嚴重影響到他們的施工進度，只好挖掉溫泉池。目前警察都到了，現場民眾跟怪手司機吵架中。粉絲團最後強調，就是有亂停車亂搭帳篷的老鼠屎，現在好了，温泉蹦啊一聲~就沒了。

消息一出，立刻引發許多網友熱議「通通不要玩 ！ 支持村長」、「上新聞後就知道，快毀了~」、「人多亂象多，被填掉剛好」、「12/14週日晚上還有人在英士國小的籃球場搭帳篷，隔天學生還要上課，到底腦袋裝什麼，超自私」、「沒辦法,半夜鬼在唱歌啊,鬼尖叫聲,人受不了,只好把它給封掉」、「一些不自愛的人」、「應該還是為了村裡的聖誕晚會安靜，希望休養過後，還能在見到芃芃溫泉」、「太棒了，亂丟垃圾的老鼠屎，去哪都害人」、「好險已經去過」。

