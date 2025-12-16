宜蘭「芃芃野溪溫泉」沒了！傳村長「1原因」怒率怪手挖掉 現在全冷水
生活中心／綜合報導
宜蘭大同鄉知名的芃芃野溪溫泉，去年因為颱風關係，原先挖好的野溪溫泉源頭不見，導致許多遊客都撲空。今年冬天傳出英士部落村長為了部落的長輩們能享受泡澡的環境，近期才把芃芃溫泉石頭挖開了。沒想如今傳出太多觀光客湧入泡湯，影響到當地水利工程進度，村長今（16日）率怪手挖掉溫泉池擋牆，瞬間溫泉池沖掉了，現在完全都是冷水了。
有野外用品粉絲團今晚間曬出芃芃野溪溫泉被挖掉的畫面，並寫道，6點半左右，宜蘭芃芃野溪溫泉被挖掉了，怪手挖一道溪水進去，瞬間溫泉池沖掉了，現在完全都是冷水了。現場的朋友表示，怪手司機大哥生氣的說，大家都亂搭帳篷跟亂停車，嚴重影響到他們的施工進度，只好挖掉溫泉池。目前警察都到了，現場民眾跟怪手司機吵架中。粉絲團最後強調，就是有亂停車亂搭帳篷的老鼠屎，現在好了，温泉蹦啊一聲~就沒了。
消息一出，立刻引發許多網友熱議「通通不要玩 ！ 支持村長」、「上新聞後就知道，快毀了~」、「人多亂象多，被填掉剛好」、「12/14週日晚上還有人在英士國小的籃球場搭帳篷，隔天學生還要上課，到底腦袋裝什麼，超自私」、「沒辦法,半夜鬼在唱歌啊,鬼尖叫聲,人受不了,只好把它給封掉」、「一些不自愛的人」、「應該還是為了村裡的聖誕晚會安靜，希望休養過後，還能在見到芃芃溫泉」、「太棒了，亂丟垃圾的老鼠屎，去哪都害人」、「好險已經去過」。
更多三立新聞網報導
館長健身「沒拿好槓鈴」重擊胸口身亡！起身幾秒內倒地 監視器畫面曝
羅志祥被批見面會「不看女粉絲一眼！」網：神情非常詭異 經紀人回應
激戰4年不幹了！AV女優「趕在2026年前」宣布引退：邁向人生下階段
薔薔在冬天還是脫了！穿丁字褲「解放美尻」 洩震撼火辣身材網暴動
其他人也在看
馬筱梅疑懷兒子被指爭汪家家產 脫口回應：不是破產嗎
大S前夫汪小菲和台灣妻子馬筱梅（Mandy）今年5月在北京補辦婚宴，最近馬筱梅證實有了身孕，沒大張旗鼓公開是怕黑粉亂說話，員工更疑似爆料她懷的是男寶寶；上月，馬筱梅在直播時，被質疑懷孕是為了爭汪家家產，她反虧網友天天說他們家破產，哪裡有財產可以爭，更指自己沒想這麼多，這個孩子靠娘家的財產也可以生活。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
陳都靈傳遭凌虐獻祭！「今公開現身」紅毯受訪 她親吐經歷：是很大挑戰
中國女星陳都靈近日捲入離奇傳聞，先前網路一度瘋傳她「處境危險、恐遭獻祭」，甚至流出疑似她本人的直播畫面，引發大量揣測與恐慌。就在各界議論未歇之際，陳都靈今（16）日傍晚以實際行動打破傳言，公開現身安徽衛視《2025國劇盛典》紅毯，不僅全程直播亮相，還親自接受主持人訪問，狀態看來相當從容。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
「宇宙道奇」簽守護神狄亞茲！波多黎各同胞Kiké招募透露「這番話」
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇先前以3年6900萬美元（約21.48億台幣）的大約簽下明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），而34歲資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández）近期受訪透露，自己有幫忙招募，並且和狄亞茲談到「這番話」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 2
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 12 小時前 ・ 6
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 138
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 12 小時前 ・ 15
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 35
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 37
三度住院仍不敵病魔！蕭敬騰岳父林光寧辭世 醫警告最怕「這一事」
歌手蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧於13日病逝於北醫，享壽75歲。女兒Summer（林有慧）在社群平台透露，父親近3個月內因吸入性肺炎三度住院，治療期間陸續出現新的身體狀況，最終仍不敵病魔離世。Summer哀痛寫下「沒有爸爸了、我沒有爸爸了，我很想他」，字字令人鼻酸。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
最美星二代現身！林書煒50生日派對、女兒突襲驚喜滿分，高顏值讓全網暴動
生日當天，林書煒原以為女兒無法回來，完全沒料到蔡中泠會突然現身。當女兒一踏進場，林書煒當場又驚又喜，眼神閃著光，整個派對瞬間溫度飆升。蔡詩萍幽默笑說，自己當時就像聖誕老公公一般，小心安排班機、化妝、中繼休息，還要安排出場的「儀式感」，就是希望這份驚喜既神...styletc ・ 13 小時前 ・ 8
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 72
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
林光寧病逝享壽75歲！醫警告有「1反應」別輕忽
娛樂中心／林依蓉報導歌手蕭敬騰家中傳出哀訊，他的岳父、資深藝人林光寧先生於12月13日因病在北醫逝世，享壽75歲。林光寧與女兒林有慧（Summer）感情極為深厚，林有慧隨後在社群平台發布長文悼念，沉痛敘述父親在醫院與病魔搏鬥的過程。她透露，父親因吸入性肺炎在短短近3個月內三度住院，儘管期間積極接受治療，最終仍不幸離世。林有慧在文末哀痛寫下「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，字字句句令人鼻酸。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 13
胡小禎當眾激吻小男友 前夫李進良發聲了！笑虧：比大谷翔平有「味道」
41歲的胡小禎日前在慶生派對上大方甜吻小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉），前夫李進良16日受訪，坦言有看到照片，並說：「感覺就甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，很替她開心。」鏡報 ・ 8 小時前 ・ 7
不只陳柏霖 陳匡怡再點名這些大咖男星追過她
昔日「台大五姬」陳匡怡近年在演藝圈鮮有作品，卻惹出一連串爭議話題，繼日前自曝「張孝全曾追過她」掀起討論，4日又點名曾合作《我可能不會愛你》的陳柏霖，稱對方「曾追求她但沒追到」，並強烈要求外界別再以「荒謬內容」影射她，昨（15）日，陳匡再發長文自曝多位大咖男星追過她，但都失敗。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 70
陳水扁轉戰電視圈主持節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事
政治中心／巫旻璇報導前總統陳水扁傳出將轉戰電視圈，並與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，消息一出立刻引發關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，《鏡電視》若製播政論性質的節目，將涉及違規。儘管如此，根據最新消息指出，該節目已敲定將於明年1月正式開播。民視 ・ 5 小時前 ・ 69
獨家／林毓家認愛柯震東師妹許莉廷！差3歲姐弟戀甜炸 羞喊：我就想被照顧
男團「AcQUA」源少年成員林毓家，近期與柯震東師妹許莉廷爆出戀情，兩人因合作公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》擦出愛火，被媒體直擊私下牽手約會，許莉廷甚至與林毓家媽媽話家常，顯示媽媽對兒子女友也不陌生。面對外界對這段姐弟戀的關注，林毓家為電影《恨女的逆襲》接受訪問時，態度大方地表示：「感謝大家的關心！」坦言自己喜歡姐姐型女友是因為「享受被照顧的感覺。」鏡報 ・ 12 小時前 ・ 4