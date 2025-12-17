宜蘭「芃芃野溪溫泉」沒了！村長一原因怒帶怪手挖掉 網友一面倒狂挺

宜蘭英士部落村長因不堪大量遊客頻頻無視禁令闖入芃芃野溪溫泉，還製造大量垃圾、噪音，16日晚間率怪手挖掉溫泉。翻攝自台灣溫泉探勘網臉書社團



宜蘭大同鄉知名的芃芃野溪溫泉，去年因颱風導致原先挖好的野溪溫泉源頭不見，導致許多遊客撲空。當地的英士部落村長為了讓部落長輩們能享受泡澡的環境，近日自費找人清理、修復，不料卻湧入大批觀光客，不但影響當地水利工程進度，亂丟垃圾、大小便、製造噪音等行為更讓當地民眾不堪其擾，村長昨日（12/16）晚間一怒之下，親自率怪手挖掉溫泉池擋牆，瞬間沖掉原本的溫泉池，當下還引發激烈衝突。

位於英士部落的野溪溫泉，近年來由於正在施作防汛水利工程，因此長期禁止進入，純屬於當地原住民和登山客的秘境，平時都由當地居民自發整理、維護，去年溫泉源頭被颱風沖毀後，村長還於今年冬季自掏腰包請人修復。不料意外爆紅後卻引來大批遊客，不但在當地亂丟垃圾、隨地大小便，還違規停車、半夜製造噪音，甚至跑到附近的校園裡面露營，嚴重影響部落寧靜和施工安全。

當地村長不堪其擾，昨日晚間6點半左右，親自帶著怪手到當地挖開溪床，讓溪水灌入熱泉池，不到幾秒原本的溫泉池就被整個沖掉。有目擊全程的網友表示，怪手司機一邊挖、一邊大罵，表示大家都亂搭帳篷、亂停車，導致工程受影響根本沒辦法做，開挖的當下還和現場遊客爆發口角，驚動警方來協調。

消息出爐後，網友卻一面倒聲援村長和怪手司機，紛紛表示「通通不要玩！支持村長」、「人多亂象多，被填掉剛好」、「開車到河床的自私鬼一堆」，「假日晚上有人跑去英士國小籃球場搭帳篷，隔天學生還要上課，超自私」。

轄區警方指出，該處入口原本就有張貼公告禁止進入，卻仍有大量遊客闖入，「施工單位擔心進度受阻，多次勸離未果，才依法啟動作業，將溪水導入熱水池，並非針對特定民眾。」經員警協調後，雙方已溝通完成，民眾也表示理解，呼籲民眾尊重部落空間與工程安全，切勿因一時私慾，讓自然資源與地方承擔更大代價。

