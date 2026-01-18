宜蘭、花蓮4級地震！好發區域「上次規模6在2024年」 氣象署：屬獨立事件

宜蘭近海18日下午發生芮氏規模4.9地震，地震深度5.9公里。氣象署提供



宜蘭近海今（1/18）下午4時47分發生芮氏規模4.9地震，深度僅5.9公里，屬於極淺層地震。氣象署表示，該地帶屬地震頻繁區域，這次是獨立事件。

氣象署表示，這起地震最大震度為宜蘭南澳、花蓮和平的4級，搖晃時間約有2至3秒，3級震度則有7至9秒；台北、新北、台中及南投為2級，其中雙北搖晃時間約2至3秒，基隆、桃園、竹縣、苗栗及彰化為1級。

氣象署指出，這起地震主因是菲律賓海板塊在花蓮外海隱沒到歐亞大陸板塊，在淺部產生破裂。震央半徑20公里範圍都屬地震頻繁區域，今天凌晨1時許也發生規模4.7地震，而上次發生規模超過6的地震是2024年5月10日，當時規模為6.1，與今天這起互為獨立事件。

氣象署提醒，台灣每年發生3萬6000至4萬起地震，有70%發生在東部及東部外海，規模4.9至5.0都是正常現象，呼籲民眾平時就要做好準備。

