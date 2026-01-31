宜蘭 蘇澳鎮公所寒冬送暖 255人受惠

農曆春節即將到來，宜蘭縣蘇澳鎮公所1月31日舉辦「寒冬送暖」關懷活動，發放「幸福年貨綜合物資」及「過年愛心禮金」，以確保鎮內列冊的低收入戶及邊緣戶等弱勢族群，能在寒冬中度過平安豐盈的好年，此次送暖關懷共有255人受惠。

蘇澳鎮公所社會課推行「蘇澳物資轉運站」，長年整合民間善心捐款與政府資源，公所說，每逢歲末年終，家戶準備歡慶團圓的同時，鎮內仍有部分邊緣戶及低收家庭，面臨經濟與生活的多重壓力。

鎮公所表示，每年固定於年終，啟動送暖關懷任務，除了提供實質的愛心禮，也準備白米、奶粉、食品等實用的民生物資。昨日一早就有列冊低收入戶，前來領取愛心物資，公所社會課逐一將物資、禮金送至鎮民手中。

鎮公所表示，此次蘇澳鎮歲末送暖，吸引眾多廠家、愛心團體及善心人士共襄盛舉，公所亦向農糧署申請獲得3000公斤白米，也都在歲末送暖一併發放。

鎮長李明哲表示，公所服務不僅止於行政流程，更要具備「溫度」，透過物資轉運站媒合，希望各界愛心能成為弱勢戶最及時的援助。公所表示，團隊未來將持續強化社會安全網，透過各里幹事與社工的實際走訪，主動發現隱藏在角落的邊緣戶。