宜蘭 蘭城晶英酒店 遭控食安有疑慮

以櫻桃鴨等料理聞名的蘭城晶英酒店，遭控牛肉有疑似蟲體的異物，民眾在網路上稱同行用餐者吃到嘔吐、就醫，宜蘭縣衛生局接獲醫院通報，2日前往稽查，雖未發現遭控有蟲的食材，但冷藏櫃有部分食材未完整包覆等問題，已開立限期改善通知書。業者回應，民眾所言異物是牛筋一部分，缺失部分會配合改進。

有民眾在網路上張貼牛肉表面有疑似蟲體的照片，並表示到宜蘭的「晶X酒店」用餐，廚師解釋這是切到牛筋的「邊邊屑」，民眾指出，業者扯一堆很瞎的理由，再把證據用不見。

民眾在網路控訴說，還好有拍照為證，並認為牛肉表面的蟲體是蛆。但有其他民眾看到照片後，認為不是蛆，也不是其他蟲。也有人認為比較像肉的結締組織，因煮熟後收縮捲起。

不過張貼照片的民眾在網路中強調，不管是不是蛆都沒關係，食安就是有問題，自己與同行友人半夜都去急診。

宜蘭縣衛生局昨表示，1日接獲醫院通報食品中毒案件，2日派員稽查，並未發現遭疑有蟲體的食材，不過作業場所天花板出風口髒汙、有蜘蛛絲，冷藏櫃部分食材未完整包覆，冷凍櫃未維持整潔、油煙設備髒汙，已開立限期改善通知單，後續將持續追蹤檢驗結果，如有違法將依《食品安全衛生管理法》處辦。

蘭城晶英酒店表示，民眾所言的異物應是屬於牛筋的一部分，衛生局來稽查時，廚師也有試切牛肉讓稽查人員查看；牛肉每周進貨100公斤，都很新鮮，會配合改進衛生局稽查指出的缺失。