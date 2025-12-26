宜蘭｜蘭陽動植物王國必玩攻略！放電、互動、寓教於樂 玩好玩滿

說到宜蘭親子景點推薦，大家第一個想到的通常不是動物園、就是博物館、再不然就是下雨時的室內樂園，但這次來到宜蘭，我完全被 「蘭陽動植物王國」給驚喜到！本來只是想找個適合「親子一日遊」的地方帶朋友的小孩放電，沒想到這裡根本是「孩子的天堂、爸媽的救星」，連大人都可以玩到停不下來！

全票只要280 元，而且還能折抵150元園區內消費，不管是拿去買飼料餵動物、買小點心、買園區限定紀念品都可以使用。等於說你買門票＝已經先存了150元的園區零用金，完全是爸媽最愛、CP值爆棚的那種親子景點。小朋友買飼料餵小動物完全不心痛，而且園區內的飲料、點心也能折抵使用，算是非常貼心的設計！



蘭陽動植物王國

電話：0958507905

營業時間：10:00–17:00(週一至週五)，09:30–17:00(六日)

地址：宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-13號

他們的門票不是一般的紙票，而是紙幣形狀的入園券，大小朋友拿到都會覺得超新奇

一踏進園區，還沒看到動物，第一眼看到的就是色彩繽紛的商店街，這裡販售超多可愛動物周邊：動物造型娃娃、飼料體驗包（也可用門票折抵），貼紙、文具、鑰匙圈，小朋友會愛到爆炸的小玩具，園區限定紀念品，可愛造型帽子、髮飾...

寬敞的草皮也可以讓小孩盡情奔跑

室內互動動物區超可愛！餵食、近拍一次滿足！蘭陽動植物王國不只戶外好玩，連室內空間也超級精彩，園區裡有一區室內互動動物館，完全是小朋友的天堂，走進去的瞬間就像進到一個迷你版的動物森林。

裡面有：巨大烏龜、袋鼠、水豚君， 有些時段甚至會有可近距離接觸的特殊小動物。室內很乾淨、沒有動物流浪園那種味道，動物們都整理得很乾淨、毛量好、精神也很穩定。

這隻是領頭羊嗎?真的是居高不下

門票折抵金（150 元）還能拿來買動物飼料！完全不用額外花錢，小孩超有參與感。我們買了草之後，才剛拿在手上，旁邊的草尼馬＋山羊大軍就立刻注意到我們，下一秒—我直接被一群毛茸茸的動物包圍，每一隻都熱情（過度熱情XD）把頭往我身上靠，那個畫面真的有點刺激又好笑。

鵜鶘展次高飛，其實它們是想吃餵食員手上的魚XD

結語｜蘭陽動植物王國是宜蘭親子景點TOP首選！

不管是 宜蘭親子景點、宜蘭家庭旅遊、宜蘭一日遊，蘭陽動植物王國都值得排進行程，小孩玩到不想走，大人放鬆、拍照療癒，餵食互動＋拍照打卡＋划船＋草地奔跑一次滿足。

