宜蘭「這地方」10坪地賣2億！ 在地人全嚇傻 專家曝背後秘辛





宜蘭近日出現一個引人注目的土地掛售，售地標題為「宜蘭縣羅東鎮公正段933-1號（坪數10.285坪），售價2億」，等於每坪要價近2000萬，價格相當驚人。令不少網友猜想背後是否有「內情」，對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，該土地多半不是要真的出售，而是具有「非價格導向」的目的。

經查詢該筆土地為道路用地，近年頻繁交易，2023年成交46萬、2024年成交63.6萬、今年9月成交84.3萬，每坪土地成交單價都在10萬元以下，但現在土地外掛的布條表示出售價2億、單價近2000萬，像這樣超越行情的售價，可能是有什麼原因？

廣告 廣告

對此，陳傑鳴給出了他的看法，關於宜蘭羅東這筆「10坪土地掛賣2億」屬極端案例，這類遠超行情百倍以上的開價，多半不是要真的出售，而是具有「非價格導向」的目的。首先，該地為道路用地，本質上無法興建、無法使用，也無法申請建照，因此其市場價值通常僅落在每坪數萬元到十餘萬元區間。過去三年成交皆在行情範圍內，代表其真實市場價值相對穩定。

▼宜蘭縣羅東鎮公正段933-1號的實價登陸。（圖／截自樂屋網實價登陸）

那為何突然喊到單坪近兩千萬？陳傑鳴分析，常見原因包括：第一，地主透過高價掛售避免被其他地主或鄰地強行談價，希望藉由誇張價格表態「不賣」立場；第二，有些個案可能涉及產權糾紛、家族繼承協調或特定事件，需要以掛牌動作作為法律或程序上的紀錄；第三，也有地主單純「測水溫」，利用極端價格吸引關注，並非真心交易。

有在地人表示，「這房子前陣子開價4800萬說是董事長的起家厝」、也有人說，「感覺有八卦，事情不單純」 ，不過陳傑鳴強調，這類傳言通常不足以解釋數百倍溢價，更可能是社群基於想像的延伸；真正需要關注的是土地使用分區、產權狀況與交易邏輯，而非流言。若未來成交，反倒要進一步檢視是否涉及特殊權利義務或非典型交易目的。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

更多東森財經新聞報導



最高補助960萬！30年老屋翻新「4情況」不受理 申請細節一次看

買房換了17位仲介「貸款8成全到手」 他揭房仲沒說的真相

婚育宅擬提高至40%！ 陳其邁：研議延長年限、家具補助