宜蘭一間健身房出現偷拍色狼 館方：將其開除處分

宜蘭市一名年輕女子，日前在男友陪伴下，到市區一家健身房運動，不料遭到好色健身館教練偷拍私處。（民眾提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

有網友在網路社群平台「宜蘭知識+」貼文指出宜蘭市一名年輕女子，日前在男友陪伴下，到市區一家健身房運動，不料遭到好色健身館教練偷拍私處，健身館高層了解案發經過後，除向受害人道歉之外，同時立將該名教練開除，偷拍風波暫告平息。

藍姓網友二十日在網路社群平台「宜蘭知識+」貼文指出，本月１４日陪伴女友前往宜蘭市一家健身房運動，發現謝姓場租教練，無視他在場偷偷拿起手機偷女友身體神秘處，於是當場將其阻並追問為何偷拍他人牠感身體照片，不料謝姓大言不慚聲稱，受害者與他朋友長得很像才拍的，藍姓男子要求教練打開手機相簿後，發現女友被拍八張不雅相片，並刻意拍攝特定部位，後續又說這裡是公共場合想合理化自己的行為。

藍姓網友也提醒在宜蘭健身的女性朋友務必小心此人行為，留言區也有其他女性留言表有被此人騷擾過的經驗，因此提醒身邊的女性親友，運動過程中也要留意周遭情況，以免遭受偷拍狼教練性騷擾，有人建議當事人提出告訴討回公道。

健身房教練偷拍醜聞傳出後，在網路上掀起軒然巨波，健身房在第一時間發表聲明指出，本館近日發現違反本館規範，侵害他人隱私之不當行為，該行為人並非本館員工，而是以場地租借方式進館之教練，本館對於任何侵犯他人隱私與安全之行為，一再零容忍，絕不寬貸，針對此次事件，本館已立即處置，並禁止該名教練再度進入本館使用場地，以確保所有會員與使用者安全與權益。