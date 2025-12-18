宜蘭「雨污混管」遇豪雨就倒灌 縣府：2029前調查完研議改善

一場豪大雨，讓羅東市區的街道泡在水裡，宜蘭1111水災，全縣不少住戶受災，有民眾反應，即使外面沒淹水，但因為家中雨污混管，導致馬桶等排水管線污雨水倒灌，也成了受災戶。

國民黨宜蘭縣議員楊弘旻表示，「很多住戶反應他們想要改善，結果這個公私的一些人員都跟他們說，那你們要自己負責經費。防汛是政府的責任，不應變成民眾的額外負擔。」

國民黨宜蘭縣議會黨團18日召開記者會，指出2005年開始，宜蘭陸續建設污水下水道，當時就採行雨污混管的錯誤政策，導致縣內不少住戶，外面下雨、屋內冒水的問題；但現在管線改善經費卻要民眾自行負擔，並不合理，縣政府應承擔責任，逐年編列經費改善。

雨污混管其實也衝擊宜蘭污水處理廠量能，導致壯圍水資源中心只要下豪雨，就會發生繞流排放的爭議，縣政府除擴大污水處理廠規模，也開始著手調查縣內雨污混管數量，並研議改善方案，希望從源頭解決。

宜蘭縣水利資源處長李岳儒表示，「調查完成之後，我們會按照調查的結果，再來決定未來的走向。」

縣政府今（2025）年起開始雨污混管調查，全縣約6萬6000多戶的污水接管戶，已有1萬6000多戶完成，其中約5％的戶數有雨污混管問題。縣政府表示，預計2029年前能完成調查，至於如何改善問題，待調查完成後再研議方案。