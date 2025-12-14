宜蘭「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展 展現青年勇闖國際熱血紀錄

「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展在宜蘭青年交流中心展出，開展日辦理多場蒙古文化活動，有迷你蒙古包搭建和蒙古美食體驗。（圖：宜蘭縣政府提供）

▲「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展在宜蘭青年交流中心展出，開展日辦理多場蒙古文化活動，有迷你蒙古包搭建和蒙古美食體驗。（圖：宜蘭縣政府提供）

今年宜蘭縣政府成功爭取到教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」兩案計畫，分別有蒙古、韓國的「草原開課啦！跟著SDGs去遊牧」及日本鳥取縣的「巷弄裡的博物館」，廿一名宜蘭青年完成海外圓夢，親身體驗蒙古草原到首爾教育論壇，深入日本小鎮創生，一一四年度計畫成果展公開分享他們在蒙古、韓國及日本的圓夢歷程，即日起至十二月廿七日止，在宜蘭青年交流中心展出，邀請大家前來參觀，一同見證宜蘭青年以勇闖海外的圓夢紀錄，展現青年跨文化行動力，把世界帶回宜蘭。

青年百億海外圓夢基金計畫由教育部青年發展署推動，補助十五至三十歲青年赴海外執行各項圓夢計畫。為提升青年國際視野，宜蘭縣政府積極與中央合作，一一四年度持續透過計畫執行，成功帶領多位青年赴海外圓夢，累積國際經驗，也建立宜蘭與國際合作的橋梁。今年兩案計畫，主題橫跨永續教育、地方創生、區域活化與國際合作等多元內容。

宜蘭縣政府表示，青年即是地方發展的重要動能，為了讓青年接軌國際，吸收更多國際經驗，縣府將持續透過公部門資源，帶領宜蘭青年赴海外圓夢，支持青年勇敢作夢、與世界接軌。此次參與計畫的宜蘭青年，展現了高度的行動力與熱情，他們不僅成功完成海外圓夢，更將珍貴的國際實踐經驗與創新思維帶回宜蘭，為在地發展注入新的想像與能量。宜蘭縣政府將持續拓展青年參與國際交流的舞台，鼓勵更多青年勇於走出臺灣，開拓視野，以行動向世界學習，並將所見所聞帶回宜蘭。

「青年百億海外圓夢基金計畫展」自即日起至一一四年十二月廿七日在宜蘭青年交流中心展出，歡迎有興趣的民眾前往參觀，現場還有蒙古文化體驗，一起見證宜蘭青年「把世界帶回宜蘭」的跨文化行動力與豐碩成果。更多青年計畫相關資訊，請洽「宜蘭縣政府青年事務科」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/yeelandyouthpower/?locale=zh_TW)。

此次「青年百億海外圓夢基金計畫展」由今年參與計畫的青年共同策展，透過展覽及影像完整呈現他們在蒙古、韓國及日本的圓夢歷程及所見所聞，大眾將可透過青年獨特的視角認識這些地方。「D-4-12草原開課啦！跟著SDGs去遊牧」以「世界公民教育」為核心，聚焦多項SDGs議題，為蒙古學童開辦多場教育行動，更深入草原體驗游牧生活與在地永續精神；而「D-5-7巷弄裡的博物館」則以「博物館與地方文化的創生與永續」為主軸，從地方見學、體驗，到在當地交流會分享臺灣宜蘭與日本鳥取的文化共鳴與差異，展現不同面向的海外行動能量。

此次展覽更透過沉浸式影像、互動主題牆、影像紀錄與特色物件展示，帶領觀展者進入青年們的海外圓夢現場，把世界帶到宜蘭，除了主題展外，開展當天青年更精心策畫「圓夢青年帶你逛」實體導覽，並舉辦「鍋煮蒙古鹹奶茶」、「羊毛氈手作工坊」、「搭建迷你蒙古包」等多項文化體驗活動，讓大眾可以體驗蒙古的獨特文化，讓多元文化不只是想像，而是具體可感的經驗。