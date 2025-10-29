宜蘭 颱風後重生 碧候溫泉11／1開園

藏身宜蘭縣南澳鄉山林深處的知名「碧候溫泉」，去年暑假因颱風接連來襲重創，造成園區邊坡坍方、聯外道路受損，被迫封園整修，歷經13個月復建與安全檢測，縣府宣布11月1日重新開園，再度迎接久違的泡湯人潮。

碧候溫泉位於南澳山區碧候村，海拔約500公尺，周邊群山環抱、溪水潺潺，環境清幽是北台灣少數仍保有原始風貌的天然溫泉之一，泉質屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，水質清澈無味、具潤膚功效，被旅人譽為「美人湯」。

縣府指出，去年颱風造成園區及道路多處坍方，為保障遊客安全，自去年9月底休園並投入邊坡防護、橋梁與聯外道路復建工程，縣府工旅處今年10月中旬會同南澳鄉公所、原民事務所及相關單位會勘，確認園區設施與道路均已安全無虞。

縣府工旅處表示，園區設有大眾湯、男女裸湯及家庭湯屋，營業時間為每日早上9時至下午4時30分，部分復建工區仍設有警示標誌，呼籲遊客泡湯同時也應注意通行安全。

碧候溫泉擁有豐富的歷史底蘊，早年為泰雅族部落傳統生活領域，據地方耆老口述，日據時期便有溫泉湧出紀錄，戰後政府闢建為公共浴場，逐漸成為南澳在地人冬日休閒重要據點。近年在原民文化與自然觀光結合推動下，碧候溫泉成為宜蘭山林旅遊重要景點，吸引許多背包客、車宿族前往。

工旅處指出，隨著碧候溫泉重新開放，南澳山區觀光動線也將重新串聯，包括武塔部落、金洋部落、東澳灣及朝陽國家步道等景點，期望藉此帶動當地觀光經濟復甦，未來將持續規畫友善設施及在地導覽活動，讓遊客在泡湯放鬆之餘，更能深入體驗原民文化與自然之美。