宜蘭「馬福樂事」紀念紅包公布 屬馬限量免費索取

（中央社記者王朝鈺宜蘭29日電）宜蘭縣政府今天發表馬年紀念紅包及春聯設計圖樣，以「馬福樂事」為主題，與 Marvelous（奇妙、精彩）諧音結合，生肖屬馬的民眾，可透過宜蘭縣史館官網，申請限量免費紀念紅包。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天在記者會表示，今年主視覺以「馬福樂事」為主題，由成功國小美術班學生共同創作，透過孩子的創意與藝術能量，以繽紛色彩與活力奔騰的白馬，代表勇氣、前進與突破。

林茂盛說，紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，讓民眾DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，透過紅包傳遞「福氣在路上、馬上有錢、好事接連來」的祝福，期盼大家在新的一年勇往直前，收進的不只是紅包，更是滿滿的美好與樂事，迎向精彩不凡的馬年。

縣府表示，馬年紀念紅包即日起至明年2月6日開放訂購，每份新台幣45元，購買達200份以上，每份優惠價40元，數量有限售完為止，歡迎民眾前往宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創園區服務台現場購買，也可至2026歡樂宜蘭年生肖紀念紅包販售網站申購。

縣府表示，馬年春聯同步開放民眾免費索取，索取地點與紀念紅包販售地點相同，數量有限每人限領1份，此外，「2026歡樂宜蘭年」除夕晚會將於2月16日登場，邀請國人齊聚中興文創園區，參與起爐祈福儀式、拿紅包等傳統活動。（編輯：張銘坤）1141229