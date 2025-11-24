宜蘭「鹿爺爺農場」宣布12月熄燈！ 遊客淚：每年都去3次

宜蘭「鹿爺爺農場」宣布12月熄燈。（圖／翻攝自臉書／鹿爺爺）

許多大小朋友假日會到休閒農場遊玩，可以與小動物們互動、餵食。然而，位於宜蘭三星鄉的知名農場「鹿爺爺農場」宣布，將在12月1日正式歇業，感謝大家多年來的支持與陪伴，之後不再提供相關服務；農場也強調，會妥善安置動物，請大家不用擔心。貼文曝光引起大票遊客感到不捨：「太難過了！超級好的農場！」

「鹿爺爺農場」在官方臉書發文表示，由於園區調整規劃，鹿爺爺將於12月1日正式歇業，11月30日為最後營業日，並感性寫道，「親愛的顧客朋友每一次走進園區的身影、每一句溫暖的問候，都已成為我們最珍貴的回憶」，感謝大家多年來的支持與陪伴，讓園區所有動物都充滿溫暖。鹿爺爺也強調，將會妥善安置好動物們。

「鹿爺爺農場」位於三星鄉，是不少民眾旅遊、親子互動的首選地，園區內有水豚君、梅花鹿、跳跳羊（侏儒山羊）、狐獴、黑尾土撥鼠、象龜等多種可愛動物，還提供手作DIY、餵食體驗，園區內也有「鹿爺爺咖啡廳」提供輕食餐點，深受親子族群喜愛。

貼文曝光後，引來大批遊客留言表示：「很可惜，每年都要去2～3次，基本上地點比較偏僻之外，所有的環境、設備及工作人員都是超級棒的」、「今年去過一次，很喜歡那裡的環境，一直想著明年還要二訪」、「算是宜蘭環境最好、園區人員也很親切的農場之一」、「算環境很好、工作人員也都很親切的地方，一直很喜歡這裡」、「超愛鹿爺爺的環境跟飼養理念，每次都介紹外地朋友去，還可以推推車超級親子友善」、「鹿爺爺是全台最乾淨的農場，以後應該找不到了」、「謝謝鹿爺爺把動物們照顧的很好，給我們很多快樂的回憶」、「真可惜要停止營業，環境舒適、動物可愛、園區乾淨空間、點心好吃」。

