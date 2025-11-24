宜蘭「鹿爺爺農場」宣布12/1歇業！業者保證動物妥善安置 網嘆：全台最乾淨的農場

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

親子農場是許多家長帶小朋友放電的好去處，而宜蘭三星知名親子景點「鹿爺爺農場」預告將於12月1日正式停業，11月30日為最後營業日，讓許多家長覺得可惜，園方也發文感謝民眾多年支持，並強調所有動物都會獲得妥善安置，許多網友留言不捨「很可惜，每年都要去2～3次，基本上地點比較偏僻之外，所有的環境、設備及工作人員都是超級棒的。」、「不～～～超愛鹿爺爺的環境跟飼養理念，每次都介紹外地朋友去，還可以推推車超級親子友善」。

宜蘭三星知名親子景點「鹿爺爺農場」預告將於12月1日正式停業，11月30日為最後營業日，讓許多家長覺得可惜。（圖／臉書／鹿爺爺）

宜蘭市許多台北人露日休假會去走走的地方，近日位於宜蘭三星鄉的「鹿爺爺農場」透過臉書宣布，因配合園區後續規劃，決定自12月1日起停止提供服務，結束多年來的營運，園方在公告中表示，每一位到訪旅客的身影、每一句問候，都堆疊成農場最珍貴的記憶，「衷心感謝您長期以來的支持與陪伴，這段時光因您的信任而變得格外珍貴」。

園區也特別強調，園內的水豚、梅花鹿、侏儒山羊、狐獴、土撥鼠等動物，都已安排妥善去處，不會讓民眾擔心，農場過去因提供互動餵食、陪拍體驗，以及園內輕食空間而深受親子族群喜愛，是不少人假日踏青的首選。

消息曝光後，不少網友感到婉惜，紛紛留言表示園區環境良好、工作人員親切，對動物照護也十分用心、「很可惜，每年都要去2～3次，基本上地點比較偏僻之外，所有的環境、設備及工作人員都是超級棒的。」、「今年去過一次 很喜歡那裡的環境 一直想著明年還要二訪，這裡是目前去過的動物農場裡 最喜歡的」、「不～～～超愛鹿爺爺的環境跟飼養理念，每次都介紹外地朋友去，還可以推推車超級親子友善」、「這麼棒的地方為什麼不開放了….園區的環境、動物跟都照料的很好」、「好可惜啊! 很喜歡去的地方! 期許未來能在其他地方相見! 祝福園區小動物們都能活得開心!」、「兒子說鹿爺爺是全台最乾淨的農場，以後應該找不到了……」。

