宜蘭「1農場」突宣布熄燈！最後營業日曝光 遊客哀號：不能接受

生活中心／朱祖儀報導

鹿爺爺受到許多遊客喜愛。（圖／翻攝自鹿爺爺臉書）

不少人去宜蘭旅遊，都會安排親子農場的行程，其中農場「鹿爺爺」是不少人的首選。但近來「鹿爺爺」臉書粉專公告即將歇業，最後營業日為11月30日。不少旅客看到後，紛紛哀號表示，「不能接受！最喜歡去餵動物。」

鹿爺爺農場位在宜蘭三星鄉，園區裡面有水豚、跳跳羊（侏儒山羊）、狐獴、土撥鼠、梅花鹿等可愛動物，也提供餵食體驗，遊客可以親手餵食小動物，非常適合全家人一起同樂。

不過鹿爺爺農場日前貼出結束營業公告，表示他們將於12月1日正式歇業，園區最後營業日為11月30日，此後不再提供相關服務，「感恩您數年來的信賴與陪伴，讓園區及所有可愛動物充滿溫暖。衷心感謝您長期以來的支持與陪伴，這段時光因您的信任而變得格外珍貴。」

鹿爺爺歇業。（圖／翻攝自鹿爺爺臉書）

公告曝光後，有上百名網友感到不捨，紛紛表示「很可惜，每年都要去2～3次，基本上地點比較偏僻之外，所有的環境、設備及工作人員都是超級棒的」、「這麼棒的地方為什麼不開放了….園區的環境、動物跟都照料的很好」、「好傷心，不能接受啦！非常喜歡鹿爺爺的環境和動物。」

另外，也有不少人關心動物去向，「算是去宜蘭這環境最好、園區人員也很親切的農場之一，很可惜突然看到歇業公告，剩下十天因工作無法再前往心裡很難過，希望園區的動物未來能夠健康並妥善安置」、「什麼？好可惜呀！那動物們怎麼辦呢。」對此，鹿爺爺回應，「我們會妥善安置動物，謝謝您。」

