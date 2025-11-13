宜蘭09:22發生芮氏規模4.5地震！最大震度3級
宜蘭地牛翻身！今（13日）上午09:22:39發生芮氏規模4.5地震，位置為北緯24.72度，東經121.66度，即在宜蘭縣政府西方10.6公里 ，位於宜蘭縣員山鄉，地震深度50.1公里。
據氣象署官網地震報告顯示，宜蘭縣、新北市地區最大震度3級；臺北市、桃園市、新竹縣地區最大震度2級；基隆市、花蓮縣、苗栗縣、臺中市、南投縣最大震度1級。
