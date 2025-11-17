宜蘭1化製廠倉庫臭翻天 民代質疑斃死畜禽惹禍

宜蘭縣冬山鄉德興六路1家化製廠遭議員指控在倉庫堆滿裝有斃死豬雞、內臟的桶子，惡臭味濃烈讓居民聞到就想吐，炮轟縣府長期失察。縣府農業處17日赴議會專題報告，農業處強調，倉庫儲放的是「化製液肥」，並非大量斃死畜禽，承諾將與議員會勘、釐清真相，相關專區規畫也已有方向，確定後會對外說明。

農業處昨在議會專題報告委外業者化製處理斃死畜禽造成環境汙染檢討、設置處理專區可行性，無黨議員邱素梅昨在專題報告時率先指出，化製廠倉庫堆滿裝有斃死豬雞與內臟的桶子，至少5000桶，甚至堆放到倉庫外，臭味強烈得讓居民聞了就想吐，她痛批農業處多年不重視，專題報告只用「3張紙就打發」，呼籲設置完整的環保專區，把肉品市場、化製廠等嫌惡設施納入統籌管理，避免空氣汙染、水汙染問題持續惡化。

國民黨議員陳玉萍建議，直接運用利澤焚化爐促參案打造專區；民進黨議員謝燦輝提醒不要新設置1處專區又引爆民怨；民進黨議員呂惠卿質疑每次縣府環保局稽查「都剛好沒味道」，擔憂若發生疫情恐難以收拾，更提醒水源、地目、採樣程序都必須徹查，也不能讓單一廠商「永遠包辦」，否則恐有圖利疑慮。

農業處長李新泰回應，化製廠倉庫「根本沒有死豬雞」，儲放的是化製後的液肥，他親自到現場看過，符合法規規定，邱素梅直呼臭味就是動物屍體腐爛的味道，質疑李新泰根本沒有去看，引發場內一陣騷動。

最後，經多方討論，農業處承諾將與議員前往化製廠會勘，並加速環保專區選址評估，強調確定後會向外界完整說明。