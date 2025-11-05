宜蘭11/8青銀聯合徵才 15廠商提供近235工作機會

宜蘭縣勞工處將於十一月八日在羅東文化工場文化客廳舉辦青銀聯合徵才活動。歡迎求職民眾把握機會，踴躍前往參加。職缺海報。（圖：宜蘭縣府提供）

▲宜蘭縣勞工處將於十一月八日在羅東文化工場文化客廳舉辦青銀聯合徵才活動。歡迎求職民眾把握機會，踴躍前往參加。職缺海報。（圖：宜蘭縣府提供）

為協助宜蘭縣中高齡及青年民眾就業，宜蘭縣政府勞工處將於十一月八日星期六上午十時至十二時三十分在羅東文化工場文化客廳舉辦青銀聯合徵才活動，邀請十五家廠商，提供近二三五個工作機會，歡迎求職民眾把握機會，踴躍前往參加。

此次聯合徵才廠商包含飯店旅館、餐飲業、服務業、批發及零售業、資訊科技業、傳產製造業及生技類等縣內優質廠商，其中部分廠商有提供多元彈性工作時間之職務，吸引中高齡及高齡者重返職場，充實企業人力，並期盼透過青銀共事，為企業創造多元新價值。

廠商釋出的薪資條件，最高達六萬元。詳細職缺內容公告在縣府勞工處網站(http://labor.e-land.gov.tw)，求職民眾可自行上網查詢或電洽縣府勞工處專線詢問，洽詢電話:O三-九二五五四五五。

縣府在推動就業服務上採取全齡化思維，除持續推動銀髮人才服務據點，促進中高齡投入勞動市場，亦擴大提供各項就業獎勵措施：設籍宜蘭縣三十歲以下待業青年，連續工作滿六個月補助一萬二千元、工作滿一年再補助一萬五千元；為獎勵在職勞工取得技術士證照，設籍或居留的新住民宜蘭縣一年以上，年滿十八歲在職勞工，取得甲級技術士證照者可申領獎勵金一萬元，乙級可申領3500元。