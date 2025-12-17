宜蘭115年元旦升旗暨全民活力健行邀您來參加

宜蘭縣政府在縣府縣民大廳舉辦「慶祝中華民國一一五年元旦升旗典禮暨全民活力健行活動」代理縣長林茂盛出席。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府今(十七)日上午九時在縣府縣民大廳舉辦「慶祝中華民國一一五年元旦升旗典禮暨全民活力健行活動」記者會，代理縣長林茂盛邀請縣民一同慶祝一一五年中華民國新年快樂，同時一起參與活力操及為健康而走健行活動，建構活力健康的樂活宜蘭。縣府衛生局長徐迺維、民政處長張謙祥、縣議員林岳賢、林麗、縣議會議長特助莊淑如、縣議員黃定和特助羅光榮、立委陳俊宇特助梁嘉享共同出席。主辦單位邀請頭城家商表演藝術科演出精彩舞蹈，充滿青春活力。眾人齊喊：全民活力迎元旦，健康幸福在宜蘭讚！

宜蘭縣政府特別關心鄉親朋友的健康，歡迎一起攜手為健康而走，一起鍛練體能、預防衰老，一起慶祝中華民國新年快樂。

代理縣長林茂盛表示，再過幾天就是元旦，邀請鄉親朋友參與，有精彩舞蹈，升旗典禮後還有健行，並有摸彩獎品助興，歡迎鄉親好朋友參加。俗諺：一元復如，萬象更新。一年之計在於春。一日之計在於晨。好的開始就是成功的一半，希望未來一年宜蘭縣在多個面向，教育、觀光、醫療齊步發展，感謝議員們的監督讓縣政越做越好。熱誠邀約鄉親一起來參加升旗及健行活動，讓大家的身體更健康。

一一五年元旦升旗典禮將於一月一日上午六時三十分，在宜蘭運動公園田徑場舉行，除升旗典禮外，將安排宜蘭街頭藝術協會、頭城家商表演活力舞蹈及國立羅東高工棒球隊領唱國歌，讓活動更加生動活潑。升旗儀式後將進行健行活動，從宜蘭運動公園體育館前廣場出發，經縣政府折返。縣府當天將準備二五00面小國旗發送民眾。另外準備三五00份活力早餐贈送全程參與健行活動的民眾，數量有限，送完為止，同時還有機會參加摸彩，獎項有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、電鍋及腳踏車等豐富獎品。

元旦升旗典禮及健走活動已舉辦第七年，吸引許多縣民前往共襄盛舉，縣府為營造喜迎元旦歡樂氛圍及凝聚國人愛國意識，特別在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊及凱旋路沿線範圍懸掛國旗，旗海飄揚，十分壯觀。