宜蘭115年春節連假交通管制及疏導措施公布

一一五年春節連續假期交通管制及疏導措施正式公布。公路局東區養護工程分局長林文雄提出呼籲。(記者董秀雲攝）

▲一一五年春節連續假期交通管制及疏導措施正式公布。公路局東區養護工程分局長林文雄提出呼籲。(記者董秀雲攝）

一一五年春節連續假期交通管制及疏導措施正式公布。一一五年春節連續假期為一一五年二月十四日星期六至一一五年二月廿二日星期日止共九日，公路局東區養護工程分局表示，預估春節連續假期前段2/14~2/16南下返鄉車流將陸續湧現，蘇花路廊預估第五日2/17-初一將出現南下最大車潮，南下全日交通量約一萬六六00輛次/日，當日首波車潮將自五時起湧現，壅塞情形預計將持續至十六時以後緩解；假期中段2/18~2/19則預估出現前往各大風景區出遊人潮，假期後段2/20~2/22則將以北上返回工作地旅次為主，預估第八日2/21-初五將出現北上車流高峰，北上全日交通量約二萬一千輛次/日，車潮將自十時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至翌日一時後緩解。

廣告 廣告

公路局東區養護工程分局長林文雄表示，一一五春節連續假期蘇花路廊以初一南下最大車潮，北上車潮出現在初四初五約計二萬輛車次，呼籲用路人進入蘇花路廊避開尖峰時段，讓車行順利。

公路局東區養護工程分局為提升行車效率，開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，不論要查詢即時路況、停車場、找廁所或加油站，都可以進行查詢：另為鼓勵用路人於離峰時段行駛蘇花路廊，此次春節連假也舉辦「蘇花小學堂」抽獎活動(問卷連結- https://ntcc.lineapif.tw/st/mNsPid)，民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎，歡迎踴躍參加。

公路局東區養護工程分局也表示，為鼓勵民眾多利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，此次連假規劃於蘇澳地區、花蓮和平及崇德地區尖峰時段實施大客車優先通行措施，並配合蘇花改開放大客車行駛路肩緊急空間措施，期能於尖峰時段提升大眾運輸之服務效能，以吸引民眾搭乘多加使用大眾運輸返鄉或至宜花地區旅遊。

因應此次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，一一五年春節連續假期台九線及台九丁線蘇花路廊蘇澳至崇德路段，開放大客車行駛蘇花改路肩緊急空間及禁止廿一公噸以上大貨車通行時段如下：一一五年二月十一日：六時至十時(南向)。一一五年二月十五日至二月十六日：六時至十三時(南向)。一一五年二月十七日至二月十九日：四時至十七時(雙向)。一一五年二月二十日至二月廿一日：十二時至二十時(北向)。一一五年二月廿二日：十二時至十八時(北向)。

公路局東區養護工程分局針對中橫公路於一一五年二月十四日至一一五年二月廿二日訂定為期九天之春節連假管制放行措施，此次淨空時段為管制區間內只出不進，管制區間每日放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生邊坡災害時，公路搶修團隊將適時進行搶災清坍，不除延後或暫停放行。

提醒用路人出發前請做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制及速限，大客車及大貨車與前車須保持一00公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，公路局「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，敬請多加下載利用，祝大家行車平安。