宜蘭13日照常上班課 災情嚴重地區給予彈性停班課空間

宜蘭縣政府今晚宣布13日各機關學校照常上班上課。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府今晚宣布13日各機關學校照常上班上課。不過，考量部分地區災情仍重、道路中斷、水電供應尚未完全恢復，地方首長仍可依實際狀況，從寬認定給予災後停班（課）登記，保留彈性空間。

縣府指出，雖然全縣多數地區積水已退、主要交通幹線恢復通行，但蘇澳、南方澳、冬山部分里仍有清淤與設備搶修作業持續進行。為兼顧復原與民生，明日宜蘭縣政府及所屬機關、學校將照常上班上課。

然而，若仍有居民或師生因住家受損、道路受阻、水電中斷或交通安全受影響，學校與機關首長可依「天然災害停止上班及上課作業辦法」第13條規定，在15日內從寬核定災後停班停課情形，不影響權益。

該法條明定，若因災害導致通訊、交通或居住安全等因素影響出勤，民眾可先行停班（課），事後報請主管核備。換言之，這項「災後彈性條款」可讓受災戶有喘息空間，也避免硬性規定造成次生危險。

