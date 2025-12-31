宜蘭2場跨年晚會登場！交管資訊一次看

【記者葉先鵬／宜蘭報導】萬眾期待的跨年夜登場，為了讓民眾留下美好回憶，晚上宜蘭地區有2場晚會任君挑選，為確保交通順暢周邊有多處路段實施交通管制，提醒有需要民眾可以多加利用免費接駁車服務。

《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會預計於12月31日晚上7時在宜蘭運動公園登場，現場除了精彩表演外，也規劃了市集，以提供美食與特色攤車，市公所自12月31日晚上6點起至元旦凌晨1點，提供免費接駁車3輛，串接「宜蘭後火車站」、「宜蘭轉運站」與「宜蘭運動公園」三站點環狀巡迴接駁服務。

另外跨年當天的下午5時起至元旦凌晨2時為止，警方會在中山路一段（公園路北側至南側區間）、公園路（北側、南側）、健康路一段（公園路至嵐峰路一段區間）、宜科一路（公園路北側至南側區間）實施交通管制，提醒民眾應提前規劃行車路線。

至於以「星聚羅東 Here We Go!」為主題的2026羅東跨年晚會則在中山公園舉行，從31日晚間8時30分開始採取全線封閉，路段包括興東路段（公正路口至中山路口）、民權路段（興東路口至中華路口）、民生路段（興東路口至中華路口）、中華公正路口至中華中山路口四輪汽車僅供南向通行。

2026羅東跨年晚會在中山公園舉行，從31日晚間8時30分開始進行交通管制。翻攝照片

